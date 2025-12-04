Area giochi del Giardino Scotto: riqualificazione completata

Written by admin• 1:19 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Torna pienamente accessibile da oggi, mercoledì 4 dicembre, una delle sezioni dell’area giochi del Giardino Scotto, che nelle scorse settimane era stata chiusa per interventi di manutenzione e messa in sicurezza. I lavori hanno riguardato in particolare il pavimento antitrauma in gomma colata, sul quale sono stati effettuati la ricucitura del bordo perimetrale e il ripristino delle parti danneggiate, così da garantirne piena funzionalità e sicurezza.

«Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Virginia Mancini – di poter riaprire oggi la parte dell’area giochi temporaneamente interdetta per consentire gli interventi di riqualificazione. Da questo momento l’intero parco torna fruibile in condizioni di totale sicurezza per i più piccoli, proprio a ridosso delle festività natalizie. Proseguiamo il nostro impegno per la cura e la qualità degli spazi pubblici, con particolare attenzione ai luoghi più frequentati dalle famiglie.»

Last modified: Dicembre 4, 2025