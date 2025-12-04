Written by Dicembre 4, 2025 1:19 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Area giochi del Giardino Scotto: riqualificazione completata

PISA – Torna pienamente accessibile da oggi, mercoledì 4 dicembre, una delle sezioni dell’area giochi del Giardino Scotto, che nelle scorse settimane era stata chiusa per interventi di manutenzione e messa in sicurezza. I lavori hanno riguardato in particolare il pavimento antitrauma in gomma colata, sul quale sono stati effettuati la ricucitura del bordo perimetrale e il ripristino delle parti danneggiate, così da garantirne piena funzionalità e sicurezza.

«Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Virginia Mancinidi poter riaprire oggi la parte dell’area giochi temporaneamente interdetta per consentire gli interventi di riqualificazione. Da questo momento l’intero parco torna fruibile in condizioni di totale sicurezza per i più piccoli, proprio a ridosso delle festività natalizie. Proseguiamo il nostro impegno per la cura e la qualità degli spazi pubblici, con particolare attenzione ai luoghi più frequentati dalle famiglie.»

