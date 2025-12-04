Fondo Italiano per la Scienza: UNIPI ottiene 13 finanziamenti in dieci dipartimenti

Written by admin• 1:07 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Tredici progetti di ricerca dell’Università di Pisa sono stati finanziati nella terza edizione del Fondo Italiano per la Scienza (FIS3), per un totale di oltre 16,8 milioni di euro. I progetti — che coinvolgono dieci dipartimenti — comprendono sette Starting Grant, due Consolidator Grant e quattro Advanced Grant, a sostegno di idee innovative sviluppate da giovani ricercatori e ricercatrici, insieme a studiosi e studiose di comprovata esperienza.

Il Fondo Italiano per la Scienza, istituito dal Ministero dell’Università e della Ricerca, ha distribuito quest’anno 475 milioni di euro per sostenere la ricerca di base in tutti i principali ambiti scientifici: scienze della vita, ingegneria, area medico-scientifica, scienze umane e sociali.

I progetti finanziati a Pisa

Dipartimento di Matematica

Topologia e geometria degli spazi di Teichmüller di ordine superiore – Andrea Tamburelli

Trasporto ottimale e grandi deviazioni per la teoria del deep learning – Dario Trevisan

Punti razionali mediante gruppi fondamentali – Giulio Bresciani

Dipartimento di Fisica

Manipolare i quantum spin liquids: una via unica verso nuove fasi della materia – Alessandro Principi

Bootstrap applicato alle teorie di campo quantistiche – Alessandro Vichi

Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

La medicina come pratica sociale: un’archeologia della salute e delle malattie nell’antico Egitto – Gianluca Miniaci

Vite in movimento: appartenenza e alterità. Donne, minori e apolidia nel contesto della radicalizzazione – Renata Pepicelli

Altri dipartimenti

Rivelare il latino attraverso testi non letterari: continuità e discontinuità nel mutamento linguistico – Lucia Tamponi (Filologia, Letteratura e Linguistica)

Comunicare la giustizia: tribunali, opinione pubblica e trasformazione della sfera pubblica – Angioletta Sperti (Giurisprudenza)

Nuovi materiali e metodi per la fabbricazione di componenti elettronici organici su substrati complessi – Marco Carlotti (Chimica e Chimica Industriale)

Applicazione dell’intelligenza artificiale nella diagnosi dei noduli tiroidei – Alessandro Prete (Medicina Clinica e Sperimentale)

Studio sull’infezione da betaretrovirus felini e sulla patogenesi: l’ipotesi della parte mancante – Francesca Parisi (Scienze Veterinarie)

Scaling dinamico in vitro: un nuovo paradigma stocastico per analizzare i processi cellulari attraverso diverse dimensionalità – Ermes Botte (Ingegneria dell’Informazione – Centro “Enrico Piaggio”)

Con questi risultati, l’Università di Pisa si conferma tra le realtà più attive e competitive nel panorama nazionale della ricerca, contribuendo in modo significativo all’avanzamento della conoscenza scientifica in molteplici settori.

