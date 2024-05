Università di Pisa: presentato il Progetto N0W per la gestione sostenibile dei rifiuti

Scritto da admin• 6:41 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Un nuovo piano per la gestione dei rifiuti all’Università di Pisa, denominato N0W (Nearly Zero Waste), è stato presentato durante la firma del protocollo d’intesa “Pisa sostenibile” fra Comune e Università.

Questo ambizioso progetto, sviluppato dalla Commissione per la Sostenibilità di Ateneo insieme a CONAI e Contarina SpA, mira a coinvolgere e motivare studenti, docenti e personale per migliorare la raccolta differenziata e rendere l’ambiente universitario più sostenibile.

Il progetto prevede l’utilizzo di un’app per monitorare la tipologia e la quantità di rifiuti nei cestini, elaborare report ed educare gli utenti. Si stima che la popolazione universitaria produca circa 50mila tonnellate di rifiuti multimateriali, 1000 tonnellate di carta e 1200 tonnellate di rifiuti indifferenziati all’anno.

Per affrontare questa sfida, verranno implementate varie iniziative, come campagne di comunicazione, l’introduzione di distributori di bevande e snack con materiali compostabili, l’uso di borracce e erogatori d’acqua per ridurre la plastica, e la creazione di eco isole per la raccolta differenziata.

Il rettore Zucchi sottolinea l’importanza della collaborazione con il Comune e l’utilizzo di app e tecnologia per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Anche il sindaco Conti ribadisce l’importanza di un impegno condiviso per migliorare la raccolta differenziata e l’ecosistema cittadino.

Giulia Romano, referente di N0W per l’Ateneo, evidenzia l’importanza di questo progetto come esempio virtuoso di buone pratiche, replicabili anche al di fuori dell’ambiente universitario. Luca Piatto di CONAI sottolinea che la raccolta differenziata è essenziale per migliorare la qualità del riciclo e l’importanza di un impegno continuo da parte di tutti per raggiungere risultati nazionali migliori.

In sintesi, il progetto N0W rappresenta una risposta concreta alla necessità urgente di sostenibilità, coinvolgendo l’intera comunità accademica in un’azione volta al miglioramento dell’ambiente e della gestione dei rifiuti.

Last modified: Maggio 8, 2024