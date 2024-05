Successo del Pisa Padel Club Vibora nella Coppa dei Club Toscana di Padel

Scritto da admin• 6:44 am• Sport, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – La “Coppa dei Club” Toscana di Padel, organizzata dall’Asd Padelmaniac di Montecatini Terme, ha concluso la sua edizione con la vittoria del Pisa Padel Club Vibora sul Bandeja per 3-1.

Dopo due partite equilibrate, il Bandeja ha ottenuto un punto nel doppio femminile, mentre il Vibora ha conquistato la vittoria con i doppi maschili e misti. Il Pisa Padel Club Vibora si è assicurato non solo il titolo regionale, ma anche un posto alle finali nazionali.

Durante la premiazione, l’Asd Padelmaniac ha ringraziato i partecipanti e gli sponsor e ha premiato la squadra vincitrice. La Coppa dei Club ha stretto accordi nazionali con diverse aziende per l’edizione 2024. Per ulteriori informazioni sul torneo, è possibile visitare la pagina Instagram @asd_padelmaniac. Si ringrazia Daniele Liut, capitano del Pisa Padel Bandeja, per la collaborazione.

Last modified: Maggio 8, 2024