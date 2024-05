Lirica all’Arsenale: dal 9 maggio i giovedì di lirica all’Arsenale con le più belle arie di Pietro Mascagni, Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi

Scritto da admin• 10:43 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Un nuovo progetto capace di coniugare Musica, Spettacolo e Turismo è stato ideato dal Cinema Arsenale in collaborazione con ConfCommercio Provincia di Pisa, Federalberghi Pisa, Comune di Pisa e Fondazione Cerratelli, il cui tema è facilmente ricavabile dalla relativa denominazione, vale a dire “Lirica all’Arsenale” e che è stato illustrato martedì 8 maggio 2024 alla presenza dell’Assessore al Commercio e Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, del Presidente di Federalberghi Pisa Andrea Romanelli, della Presidente di ConfRistoranti Daniela Petraglia e di Alberto Gabrielli in rappresentanza del Cinema Arsenale.

A partire pertanto da giovedì prossimo 8 maggio e sino quantomeno a metà luglio – ma con l’intenzione di prolungare l’offerta – sarà possibile ascoltare dal vivo alcuni dei più celebri brani dell’immortale Lirica italiana, alternandosi sul palco Soprani, Tenori e Baritoni accompagnati al piano,il tutto per un appuntamento della durata di circa 60′ per celebrare arie tratte dalle opere di Verdi, Mascagni e Puccini, oltre a molti altri, fra cui Tosca, la Boheme, Gianni Schicchi, Cavalleria Rusticana, Turandot, la Traviata e via dicendo.

L’iniziativa si prefigge il doppio scopo di far conoscere il “Mondo del Bel Canto” ai cittadini e, soprattutto, attirare gli stranieri che visitano Pisa offrendo loro una “visione musicale” delle bellezze di cui la nostra Penisola è tesoriera e l’orario delle 18 non è casuale, in quanto al termine dello spettacolo di è la possibilità di gustare un aperitivo, incluso nel prezzo del biglietto – di euro 18, ridotto ad €ro 15 per i residenti e ad €uro 9 per gli studenti – con la speranza che, a conclusione dello stesso, un buon numero si rechi presso i Ristoranti cittadini per consumare la cena.

Come sia nata questa idea lo chiarisce il rappresentante del Cinema Arsenale Alberto Gabrielli sottolineando: “Si tratta di una serie di concerti pensati per tutti i cittadini, ma in particolare per i turisti, per celebrare il grande canto della Lirica italiana, famosa in tutto il Mondo e per la quale il nostro Paese è universalmente conosciuto, attraverso un’idea nata in riferimento allo stretto rapporto esistente fra il Melodramma ed il Cinema, avendo un occhio di riguardo per coloro che vengono a visitare Pisa e per la proiezione dei film in versione originale, ragion per cui abbiamo creato questo Progetto che permette, ogni giovedì, di gustare questo pezzo d’Italia, avendo altresì provveduto a fornire a tutti gli Alberghi locandine recanti da una parte il programma e dall’altra la piantina per recarsi al Cinema, con la speranza di essere stati in grado di fornire un utile servizio alla città“.

Iniziativa accolta favorevolmente dal Federalberghi Pisa, come conferma il Presidente Andrea Romanelli, che evidenzia: “Il progetto del Cinema Arsenale ci ha trovati positivamente impressionati, in primo luogo perché avere un evento confermato ogni giovedì alla stessa ora da poter promuovere con largo anticipo è sicuramente una cosa buona ed in più lo stesso è stato accolto con grande piacere in quanto la Lirica è indubbiamente un qualcosa di molto trainante soprattutto per ciò che concerne i turisti stranieri, visto che in questo periodo gli Alberghi registrano un 75/80% di presenze straniere, ragion per cui siamo certi che offrire loro la possibilità di ascoltare buona musica e concludere con un aperitivo potrebbe far sì che questo evento possa divenire nel tempo un polo di attrazione, con la speranza altresì che contribuisca ad allungare il soggiorno medio in città. Sotto l’aspetto pubblicitario“, conclude Romanelli, “il Cinema Arsenale ci ha già dotato di diverse locandine multilingua, aspetto questo fondamentale, dotate di due QRCode che forniscono le indicazioni per raggiungere il Teatro Sanmartino e prendere visione del programma, mentre da parte nostra abbiamo fatto realizzare dei “footer” da inserire in fondo alle email indirizzare al sito del Cinema Arsenale, oltre ad aver esposto le citate locandine negli ascensori e presso le reception, a cui spetta il grande lavoro di promuovere gli appuntamenti del giovedì pomeriggio, sperando che in futuro siano i turisti a chiedere a noi informazioni in merito“.

Parimenti soddisfatto per tale iniziativa l’Assessore al Commercio e Turismo Paolo Pesciatini, che tiene a ricordare: “Si tratta di un’idea che è nata all’interno dell’Arsenale, ovvero il luogo del Cinema a Pisa che, grazie a questa occasione, apre le sue porte anche alla Lirica, per un’iniziativa che ritengo capace di trattenere ulteriormente in città i nostri ospiti, oltre ad avvicinare a tale comparto i cittadini che ancora non ne hanno avuto modo, compresi i più giovani, oltretutto inserita all’interno del Centenario dalla morte di Giacomo Puccini, autore legato a Pisa se pensiamo che nel 1876 ascoltò al “Teatro Nuovo” L’Aida di Verdi che lo ispirò nel dedicarsi alla composizione, per poi tornarvi per far visita alla sorella che risiedeva in città. Si tratta pertanto, conclude Paolo Pesciatini, di un progetto dedicato al Melodramma italiano che consentirà ai nostri ospiti e concittadini, ogni giovedì pomeriggio alle ore 18, di entrare in contatto diretto anche con gli artisti che si esibiranno sul palcoscenico, ascoltando le arie più belle della nostra Musica Lirica, per un’iniziativa pubblicizzata in tutti gli Albergi di Pisa ed alla quale anche i Ristoranti hanno fornito il loro apporto, di cui ho apprezzato il fatto che le locandine sono scritte in diverse lingue a favorire il valore dell’accoglienza, facendo sì che i turisti si possano sentire ospitati all’interno della nostra città“.

