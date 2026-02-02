Università di Pisa: Alessio Cavicchi nominato Delegato per l’Alleanza Circle U.

Written by admin• 3:57 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il rettore Riccardo Zucchi ha nominato Alessio Cavicchi, professore ordinario del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, Delegato per la promozione e l’organizzazione delle attività dell’Alleanza Circle U.

Già responsabile del Societal Engagement all’interno dell’Alleanza, Cavicchi coordinerà e valorizzerà le iniziative di Circle U., rafforzando il coinvolgimento della comunità accademica e le relazioni con i partner europei e il territorio.

Circle U. è l’Alleanza universitaria europea di cui fa parte l’Ateneo pisano, nata per intensificare la collaborazione tra nove università in didattica, ricerca e impatto sociale, con l’obiettivo di costruire un campus europeo condiviso e favorire mobilità, corsi comuni, progetti di ricerca e innovazione.

«Le Alleananze Universitarie Europee sono tra i progetti più ambiziosi di Erasmus+ – commenta Cavicchi – e rappresentano un grande laboratorio di innovazione. L’obiettivo degli European Degrees è una sfida fondamentale che richiede anche un cambiamento culturale e organizzativo negli atenei».

Cavicchi sottolinea inoltre il valore concreto delle attività già avviate, che offrono a studenti, dottorandi e giovani ricercatori opportunità di apprendimento internazionale e confronto interdisciplinare. «Per chi si iscrive oggi a Pisa – aggiunge – la possibilità di accedere a corsi condivisi e a periodi di mobilità presso partner come King’s College London, Università di Vienna o Università di Oslo è un elemento qualificante del percorso formativo».

Nel nuovo incarico, il docente lavorerà per ampliare la partecipazione di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo e degli stakeholder territoriali alle iniziative di Circle U., contribuendo al posizionamento strategico dell’Università di Pisa in Europa. Cavicchi ha infine ringraziato il rettore Zucchi e il prorettore Giovanni Federico Gronchi per la fiducia accordata.

Last modified: Febbraio 2, 2026