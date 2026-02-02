‘Street is Culture’: skateboarding e sport urbani protagonisti a Pisa

PISA – Gli sport di strada scendono ufficialmente in pista a Pisa con Street is Culture, una realtà interdisciplinare che promuove una pratica sportiva e artistica profondamente legata alla comunità urbana e ai suoi valori.
Protagonista dell’evento sarà lo skateboarding, disciplina simbolo dello sport urbano, capace di valorizzare movimento, creatività e relazione con lo spazio cittadino. Attraverso le performance di skater professionisti, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo contemporaneo e inclusivo, che mostra come corpo e ambiente urbano possano dialogare in modo sostenibile e responsabile.
Al termine delle esibizioni, l’iniziativa si aprirà alla partecipazione diretta del pubblico: adulti e bambini avranno la possibilità di avvicinarsi allo skate e sperimentarlo in totale sicurezza, seguiti da istruttori qualificati. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa: l’evento è aperto a tutte le età e completamente gratuito.
Tutte le attività si svolgeranno in un contesto controllato, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo, il rispetto degli spazi urbani e il senso di comunità. Un’occasione per vivere lo sport in modo diverso e riscoprire la città come luogo di incontro, movimento e condivisione.
Info evento: Skatepark Porta a Mare – Via Sandro Pertini 15, Pisa
Sabato 7 febbraio
Dalle ore 14.30
Ingresso libero e gratuito
Contatti
https://streetisculture.com/
giusvanapolitano@gmail.com
+39 366 116 8970 (Giusva Napolitano – responsabile marketing e comunicazione)