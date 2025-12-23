Al via il consulto telefonico pediatrico festivo a supporto della continuità assistenziale

Written by admin• 5:08 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – A partire da mercoledì 24 dicembre 2025, l’Azienda USL Toscana nord ovest attiva in via sperimentale un servizio di consulto telefonico pediatrico a supporto dei medici di continuità assistenziale (ex guardia medica), con l’obiettivo di migliorare la gestione dei piccoli pazienti nei giorni festivi.

Il servizio sarà operativo nei fine settimana, nei giorni prefestivi e festivi, dalle 8 alle 24. Il consulto verrà attivato dal medico di continuità assistenziale tramite la centrale di servizio regionale, che metterà in contatto il professionista con un pediatra della rete ospedaliera dell’ASL Toscana nord ovest.

L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi da 0 a 16 anni e consentirà ai medici di richiedere un confronto specialistico nei casi in cui sia necessario un parere pediatrico, ad esempio per la gestione di specifiche patologie o per l’uso dei farmaci in età pediatrica.

La sperimentazione, di carattere regionale, avrà una durata di sei mesi. Durante questo periodo il servizio sarà monitorato valutando il numero di teleconsulti effettuati, gli esiti clinici e l’eventuale riduzione degli accessi pediatrici ai pronto soccorso.

