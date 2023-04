Under 17. Ferrari-gol, il Pisa dopo lo Spezia supera anche la Sampdoria

Scritto da admin• 11:52 am• Pisa SC

PISA – Nuova impresa per la formazione Under 17 del Pisa Sporting Club che, dopo il netto successo sullo Spezia, ha superato anche la Sampdoria grazie ad un gol ‘di rapina’ messo a segno da Ferrari.

L’impresa della formazione Under 17 è sicuramente la luce più limpida del weekend di gare del settore giovanile nerazzurro.



Vediamo tutti i risultati del settore giovanile nerazzurro

Campionato PRIMAVERA 2

Viterbese-Pisa 1-0

Campionato UNDER 17

Pisa-Sampdoria 1-0

Campionato UNDER 16

Modena-Pisa 0-0

Campionato UNDER 15

Modena-Pisa 2-0

Campionato ESORDIENTI II ANNO

Pisa-Calci 4-0

Campionato PULCINI II ANNO

Pisa-Porta Lucca 2-1

Campionato PULCINI II ANNO

Pisa-Oltrera 2-0

Campionato PULCINI I ANNO

Pisa-Fornacette 5-1

Campionato PULCINI I ANNO

San Prospero Navacchio-Pisa 1-10

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Pisa-San Giuliano 4-5

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

San Frediano-Pisa 6-1

Campionato PRIMI CALCI 7 ANNI

Pisa-San Frediano 2-2

Campionato PICCOLI AMICI

Freccia Azzurra-Pisa 1-10

Nel settore femminile le ‘bimbe’ nerazzurre centrano due bellissimi successi: le Under 17 vincono largamente il derby con il Livorno e le Under 15 si impongono autorevolmente in casa del Rinascita Doccia:

Campionato UNDER 17

Academy Livorno-Pisa 2-6

Campionato UNDER 15

Rinascita Doccia-Pisa 1-3

Campionato UNDER 12

Pisa Ovest-Pisa 6-0

