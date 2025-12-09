Un viaggio poetico e musicale dedicato ad Alberto Dubito nel Ridotto de La Città del Teatro

Written by admin• 4:13 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Fondazione Sipario Toscana porta in scena Non solo pane – Alberto Dubito, poeta nato incerto poco prima dell’inverno, un omaggio teatrale a una delle voci artistiche più intense e originali della giovane scena italiana. Il progetto, ideato e interpretato da Luca Oldani con musiche e video dal vivo di Davide Barbafiera, andrà in scena nel Ridotto de La Città del Teatro il 12, 18 e 19 dicembre alle ore 21 e il 17 dicembre alle 18.30.

Lo spettacolo è dedicato ad Alberto Dubito, artista trevigiano scomparso prematuramente, capace in soli ventun anni di lasciare un segno profondo come poeta, rapper, fotografo e street artist. Punto di partenza del lavoro è Erravamo giovani stranieri, la raccolta postuma edita da Agenzia X che riunisce poesie, testi, fotografie e brani musicali dell’autore.

Non solo pane diventa così un percorso poetico e sonoro “dalle periferie arrugginite fino al centro storico di ogni uomo”, intrecciando parola, musica elettronica e immagini in un dialogo scenico che restituisce la forza visionaria e politica della scrittura di Dubito.

Una produzione Fondazione Sipario Toscana.

Non solo pane – Alberto Dubito

12, 18, 19 dicembre ore 21

17 dicembre ore 18.30

Biglietti: 11€

biglietteria@lacittadelteatro.it – Telefono 050 744400

Prevendite in teatro e su Ticketone

