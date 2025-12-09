San Miniato Basso, lavori alla rete idrica: venerdì 12 dicembre sospensione dell’acqua

Written by admin• 3:52 pm• San Miniato, Attualità

SAN MINIATO – Acque informa che, per consentire interventi sulla rete idrica nel comune di San Miniato, venerdì 12 dicembre, dalle 8.00 alle 12.30, sarà necessaria la sospensione dell’erogazione idrica a San Miniato Basso nelle seguenti strade: via De Amicis, via Fogazzaro, via Manzoni, via Moro e via Pascoli.

Al momento del ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a rientrare in breve tempo.

In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a nuova data, che verrà comunicata successivamente.

Acque si scusa per i possibili disagi e ricorda che per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

