Fi-Pi-Li, individuati i tre tratti più critici: Scandicci–Lastra a Signa, Montelupo–Ginestra e Pontedera–Ponsacco

PISA – I tratti Scandicci–Lastra a Signa, Montelupo–Ginestra e Pontedera–Pontedera Ponsacco sono i più critici della Strada di grande comunicazione Firenze–Pisa–Livorno. È quanto emerge da uno studio in corso, realizzato dall’Università di Pisa insieme al settore viabilità della Regione Toscana, che ha incrociato i dati su traffico e incidentalità della principale arteria regionale.

L’analisi, curata dal professor Massimo Losa, ha permesso di stilare una vera e propria graduatoria dei tratti più problematici, utile alla Regione per definire una gerarchia di priorità sugli interventi di potenziamento.

«Fluidificare il traffico e ridurre gli incidenti sulla Fi-Pi-Li è una priorità — ha dichiarato il presidente Eugenio Giani —. Lo studio individua quattro livelli di urgenza e colloca questi tre tratti al primo livello. Qui concentreremo i primi lavori strutturali». Giani ha ricordato che 10 milioni di euro sono già previsti nel bilancio 2027/28 per l’ampliamento del tratto Scandicci–Lastra a Signa, con la prospettiva di realizzare una terza corsia dove possibile.

Anche l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni ha evidenziato l’importanza di una programmazione basata su dati oggettivi: «Grazie allo studio, possiamo definire una strategia chiara per migliorare la fruibilità della Fi-Pi-Li, un’infrastruttura fondamentale non solo per collegare Firenze alla costa, ma anche come alternativa tra A1 e A12».

Lo studio rileva inoltre il forte impatto del traffico pesante, che rappresenta circa il 20% dei 50.000 veicoli quotidiani, contribuendo in modo significativo all’usura della pavimentazione.

Giani ha infine ribadito la volontà di portare avanti il progetto Toscana Strade, la società in-house che dovrà gestire la Fi-Pi-Li: «Non significa introdurre automaticamente un pedaggio. Se mai sarà necessario, riguarderà soltanto i mezzi pesanti e non le auto dei residenti».

