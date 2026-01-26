Un nuovo orologio per Palazzo Poggi

Written by admin• 1:11 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI – In piazza Garibaldi, a Casciana Terme, il tempo si era fermato. Giorni e notti, estati e inverni, era sempre la stessa ora: le 9. Non è una battuta era la realtà andata avanti per anni. Accadeva perché l’orologio di Palazzo Poggi, edificio simbolo delle nostre terme, aveva le lancette ferme su quell’ora.

Era stato tollerato che per anni questa situazione si protraesse suscitando anche l’ilarità di residenti, bagnanti e vacanzieri. Per uscirne bisognava avere volontà e creatività. Questa Amministrazione si è messa a lavorare per risolvere questo caso, segno di trascuratezza e pessimo biglietto da visita e pur non avendolo come priorità è riuscita a cancellare questo neo. L’orologio di Palazzo Poggi ha ripreso a scandire le ore e le giornate dei cascianesi e dei bagnanti. Sì, Palazzo Poggi ha un nuovo orologio. Lo ha acquistato l’Amministrazione comunale grazie a un contributo sostanziale di due aziende del territorio che hanno voluto fare una donazione proprio per questo intervento. Non è stato uno sforzo da quattro zeri, ovviamente.

Ma a volte nel bilancio comunale non è semplice trovare anche 5.000 euro. Resta un altro piccolo intervento per migliorare il nostro territorio. Un’altra promessa mantenuta. Certo non una impresa, ma un’altra dimostrazione della volontà di sistemare le cose che non vanno dalle più piccole alle più grandi. E soprattutto un segnale di speranza. E’ ripartito l’orologio delle terme, vogliamo leggerlo come l’inizio del rilancio dello stabilimento che, intanto, nel 2025 ha aumentato il fatturato. Grazie alle aziende che hanno permesso tutto questo, grazie alle aziende che hanno voluto bene a Casciana, grazie alle aziende che hanno fatto ripartire il tempo a Casciana. Questa Giunta si augura che sia un gesto beneaugurante. Venite a Casciana, fate un massaggio e un bagno in piscina e poi sincronizzate i vostri orologi con quello di Palazzo Poggi. Il tempo si è svegliato.

Last modified: Gennaio 26, 2026