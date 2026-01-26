Dentro Palazzo Blu : la nuova guida alla collezione permanente: Il 30 gennaio la presentazione in auditorium del volume

Written by admin• 1:09 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Palazzo Blu di Pisa presenta la nuova guida alla collezione d’arte del museo, un volume pensato per raccontare e valorizzare il patrimonio della collezione permanente custodito nello storico museo sul Lungarno. L’incontro, aperto al pubblico, si terrà venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 17.00, presso l’Auditorium di Palazzo Blu.

La guida, edita da Pacini Editore con progetto grafico di Design People, foto di Nicola Gronchi e testi di Stefano Renzoni e Monica Baldassarri, nasce con l’obiettivo di offrire uno strumento chiaro e approfondito per la conoscenza della collezione di Palazzo Blu, aperta al pubblico dal 2008 ma ancora oggi meno nota rispetto alle mostre temporanee ospitate dal museo. Attraverso un racconto accessibile e rigoroso, il volume intende valorizzare le opere, facilitare l’approfondimento e promuovere una fruizione più ampia e consapevole del patrimonio artistico permanente.

La presentazione sarà anche un momento di riflessione confronto sul ruolo dei musei nello scenario culturale contemporaneo e sarà accompagnata da una tavola rotonda alla quale parteciperanno Federico Giannini, giornalista e direttore della rivista d’arte online Finestre sull’Arte, insieme ai due autori del volume: Monica Baldassarri, professoressa associata di Numismatica e Archeologa medievista, e Stefano Renzoni, storico dell’arte e consulente di Palazzo Blu per le opere della collezione permanente.

L’incontro è alle ore 17.00. a ingresso libero con obbligo di prenotazione su eventbrite.it.

Last modified: Gennaio 26, 2026