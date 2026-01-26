La “Biblioteca Cascina Diffusa” diventa realtà

Written by admin• 1:14 pm• Cascina, Attualità, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

La Biblioteca di Cascina diventa “diffusa” aprendo una porta virtuale che consente a tutti di entrare in contatto con il territorio di Cascina e con le sue realtà attraverso libri, fotografie, video ed estratti musicali ma che funge anche da invito a tornare in Biblioteca per consultare i volumi cartacei e partecipare ad incontri ed iniziative.

La “Biblioteca Diffusa” è un sito contenitore che si propone di portare fuori dai locali della Biblioteca lo stretto rapporto tra Cascina, la sua storia, le sue particolarità e le sue realtà associative, molto presenti ed attive. Lo fa attraverso la possibilità di sfogliare alcuni libri (presenti nella sezione di storia locale della Biblioteca stessa) ma anche di ascoltare interviste a personaggi attivi nel territorio e, soprattutto, di poter vedere ed ascoltare materiale video, audio e fotografico che racconta la storia delle Associazioni. Un Patrimonio importante legato inscindibilmente al territorio e alle sue frazioni.

“Abbiamo condiviso con l’Amministrazione Comunale – dice Sergio Piane, Alkedo Produzioni – l’obiettivo di realizzare un nuovo modello di ‘Biblioteca diffusa’. Grazie alle tecnologie abilitanti 4.0 e ispirandosi al concetto di transmedialità elaborato da Henry Jenkins, la ‘Biblioteca Diffusa’ non si limita più a conservare documenti, ma diventa un ecosistema narrativo in cui libri, archivi digitali, podcast, video, installazioni interattive ed eventi dal vivo contribuiscono ciascuno con una parte originale di una stessa storia condivisa. In questo modo ogni luogo culturale, ogni associazione e ogni iniziativa del territorio entrano in rete, generando contenuti che dialogano tra loro e che ampliano progressivamente il patrimonio comune di conoscenze, memorie e racconti locali. Il concetto di ‘Biblioteca’ viene così ripensato come contenitore aperto e diffuso del patrimonio culturale locale: uno spazio fisico e digitale, partecipato dai cittadini, dove le esperienze culturali, passate e presenti, vengono raccolte, raccontate e rese disponibili a tutti, contribuendo a costruire una comunità più consapevole, inclusiva e connessa”.

Il tutto è possibile collegandosi al sito www.bibliotecadiffusacascina.it realizzato da Alkedo Produzioni e Artes 4.0 per il Comune di Cascina nell’ambito del “Progetto Arca – con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, ai sensi della L.R. n. 4/2024”.

“Il progetto – spiegano il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora alla cultura Bice Del Giudice – è un’opportunità preziosa di valorizzazione della storia cittadina e del patrimonio custodito nella nostra biblioteca comunale. Un lavoro che rappresenta il frutto di una collaborazione che abbiamo condotto in un anno di lavoro con le associazioni culturali del territorio che si sono rese disponibili, ma anche con i testimoni e le testimoni di quella porzione di storia che proprio attraverso il progetto della Biblioteca Cascina Diffusa abbiamo inteso valorizzare. Un’occasione per portare la nostra storia al di fuori dei luoghi in cui essa è istituzionalmente custodita e per attrarre i cittadini all’interno di questo luogo che rappresenta una delle anime più belle della nostra città. Ringraziamo le associazioni che hanno partecipato al nostro progetto e aderito alla nostra manifestazione di interesse”.

“Il patrimonio culturale italiano – aggiunge Paolo Dario, direttore scientifico di ARTES 4.0 – vive nelle biblioteche e negli archivi dei piccoli e grandi Comuni, ma anche nella capacità di chi innova di intrecciare cultura e tecnologia con competenza, metodo e visione critica. Progetti come ARCA rendono accessibili e comprensibili i tesori italiani meno conosciuti attraverso le tecnologie digitali. ARTES 4.0 dà così piena attuazione alla propria missione, facendo della tecnologia uno strumento a tutela della cultura e riconoscendo nella cultura uno dei motori dell’innovazione”.

I materiali multimediali contenuti sono frutto della collaborazione con le Associazioni del Territorio che hanno aperto e condiviso i loro archivi. Il tutto è arricchito da interviste realizzate appositamente per il sito.

Una apertura all’esterno ed un invito a tornare in Biblioteca dove sarà possibile anche incontrare i “fantasmi” Michelangelo Buonarroti, il Granduca Leopoldo di Toscana ed il maestro Giacomo Puccini che appariranno in ologramma, grazie alla Realtà Mista, inquadrando un Qrcode con i propri cellulari. I Personaggi sono Digital Human realizzati da Alkedo Produzioni con sistemi di Intelligenza Artificiale.

