Un negozio di arredamento in Via Carnelutti

PISALiv’it Casa aprirà a breve nella nostra città in Via Carnelutti a Pisa, prendendo lo spazio che fino a pochi giorni fa è stato del negozio Maury’s, trasferitosi nel nuovo centro commerciale a Madonna dell’Acqua.

Liv’it è un negozio di arredamento specializzato nella progettazione e realizzazione di mobili su misura, con particolare attenzione alle cucine. L’azienda molto conosciuta al nord ha sede a Torino ed è dislocata un pò in tutta Italia.

A breve dovrebbe esserci l’ufficialità dell’apertura del punto vendita, dato che l’insegna è già stata affissa da qualche giorno.

Last modified: Agosto 15, 2025
