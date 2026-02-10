Written by Febbraio 10, 2026 1:22 pm Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Ultimo schiaffo sul grande schermo del Cineclub Arsenale di Pisa.

Incontro con il regista Matteo Oleotto

PISA – Un racconto bianco come la neve e nero come i fattacci di cronaca. Giovedì 12 febbraio (ore 20,30) Matteo Oleotto incontrerà il pubblico all’Arsenale di Pisa prima della proiezione del suo Ultimo schiaffo, un film in cui il regista continua a misurarsi con i colori placidi e bizzarri della provincia.

Sta per arrivare Natale. Petra e Jure sono due fratelli e vivono in paesino friulano innevato, con pochi abitanti. La madre è in una casa di riposo e ripete spesso che la figlia è morta. Sono in ristrettezze economiche e cercano ogni giorno di trovare il modo per guadagnare qualche euro in più. Si arrangiano a fare ogni tipo di lavoro, ma non basta. Petra è più cinica, concreta e determinata, Jure più buono e fin troppo remissivo. Un giorno vedono per strada un cane che sta vagando. Poi un avviso, che ne denuncia la scomparsa. Si chiama Marlowe e chi lo ritrova avrà una lauta ricompensa. Lo rintracciano e lo portano con loro (Jure ci si affeziona immediatamente). Ora sono pronti a chiedere il riscatto, ma le cose andranno diversamente. Inoltre la loro strada s’incrocia con Nicola, nipote di un’anziana abitante del posto che ha smarrito il proprio cane.

Febbraio 10, 2026
