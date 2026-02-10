Pontedera celebra la Giornata del Ricordo

Written by admin• 1:18 pm• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Pontedera ha commemorato la Giornata del Ricordo, dedicata alle vittime delle foibe, all’esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e alla complessa vicenda del confine orientale.

La cerimonia istituzionale si è svolta questa mattina con il ritrovo in piazza Donna Paola Piaggio e il successivo corteo fino a via Caduti delle Foibe, dove è stata deposta una corona d’alloro. La benedizione è stata affidata a don Angelo Cuter.

Alla commemorazione hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, delle Forze dell’Ordine e delle associazioni del territorio. Per l’Amministrazione comunale è intervenuto il presidente del Consiglio comunale Marco Salvadori. Importante anche il contributo degli studenti dell’Istituto Marconi, che hanno partecipato con letture e riflessioni.

Nel suo intervento, Salvadori ha sottolineato come il ricordo non sia solo un dovere verso la storia, ma un atto di responsabilità verso il presente e il futuro, richiamando l’importanza della memoria condivisa, del dialogo e dell’educazione alla pace. «Coltivare la memoria – ha affermato – è indispensabile per difendere la democrazia e costruire comunità consapevoli, fondate sul rispetto della dignità umana e sulla collaborazione tra i popoli».

Un momento di raccoglimento e riflessione che ha ribadito l’impegno della città di Pontedera nel custodire la memoria storica e trasmetterne il valore alle nuove generazioni.

Last modified: Febbraio 10, 2026