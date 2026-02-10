Presentazione del libro “Il codice di Schrödinger” alla Libreria Erasmus

Written by admin• 1:24 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA– Mercoledì 11 febbraio alle ore 18.00, la Libreria Erasmus di Pisa (piazza Felice Cavallotti 9) ospita la presentazione del libro “Il codice di Schrödinger. Come la meccanica quantistica ha rivoluzionato la fisica, la filosofia e la tecnologia” di Riccardo Adami, pubblicato da Dedalo Edizioni.

Anche se spesso non ce ne rendiamo conto, la meccanica quantistica è alla base di molte tecnologie che utilizziamo ogni giorno: dai computer agli smartphone, fino ai sistemi di comunicazione e sicurezza dei dati. Il volume di Adami nasce con l’obiettivo di rendere accessibili questi temi complessi a un pubblico ampio, intrecciando scienza e vita quotidiana.

Attraverso esempi celebri come il gatto di Schrödinger e concetti affascinanti come l’entanglement, il libro accompagna il lettore alla scoperta dei principi della fisica dei quanti e delle loro applicazioni, in particolare nella crittografia quantistica, oggi sempre più centrale per la tutela della riservatezza delle comunicazioni digitali.

Durante l’incontro, l’autore dialogherà con Claudia Musumeci, biologa della pesca presso il Centro Interuniversitario di Biologia Marina di Livorno.

Riccardo Adami, laureato in Fisica all’Università di Pisa, è professore ordinario al Politecnico di Torino, dove insegna Matematica per l’Ingegneria Quantistica e Crittografia Quantistica. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e collabora con gruppi di ricerca internazionali.

Un appuntamento pensato per chi vuole avvicinarsi alla fisica quantistica e comprenderne l’impatto profondo sulla tecnologia e sulla società contemporanea.

