Ultimi Giovedì con il Tartufo Nero: Montopoli celebra le eccellenze enogastronomiche

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Ultimi appuntamenti della prima rassegna enogastronomica dedicata al tartufo nero: “A tavola con il tartufo nero”. Giovedì 18 settembre, il tartufo sarà protagonista dei piatti del ristorante Mo del pastificio Morelli a San Romano e delle specialità della Bottega del Gusto a Montopoli. Per tutto agosto e settembre, ogni giovedì i locali aderenti propongono a turno un menù pensato per esaltare il principe della tavola estiva: il tartufo nero.

Per Montopoli si tratta di un ulteriore passo nel percorso avviato con l’ingresso nell’Associazione Nazionale Città del Tartufo. La rassegna nasce dal dialogo tra l’amministrazione comunale e i locali del territorio, con l’obiettivo di creare una vera e propria rete di luoghi in cui il tartufo è protagonista. Il progetto mira anche a promuovere il turismo e a consolidare Montopoli come terra di tartufi. In quest’ottica, è stato realizzato un adesivo e una vetrofania consegnati ai locali che fanno parte della rete: un marchio che identifica chi lavora con il tartufo, recante la scritta “Qui il tartufo è di casa”, a valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

La rassegna si concluderà giovedì 25 settembre all’Ostacolo di San Romano.

