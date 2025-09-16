Teatro Nuovo di Pisa: doppio appuntamento per l’apertura della stagione “Riso Amaro” con Benvenuti

Written by admin• 10:11 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Teatro Nuovo di Pisa dà il via alla stagione 2025/26 sabato 20 settembre con un doppio appuntamento che unisce incontro con il pubblico e grande teatro.

Alle 18:30, il direttore artistico Carlo Scorrano presenterà il cartellone della stagione, intitolata Riso Amaro, illustrando novità e appuntamenti in programma. A seguire sarà offerto un aperitivo dal teatro. Durante l’evento sarà inoltre annunciata una promozione speciale per l’abbonamento annuale, valida esclusivamente per chi acquisterà il biglietto direttamente al botteghino il 20 settembre.

Alle 21:00, il sipario si alzerà con lo spettacolo di apertura: “Un comico fatto di sangue”, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Benvenuti, produzione Compagnia Umberto Orsini SRL.

La pièce, suddivisa in cinque atti rapidi e incisivi, racconta con linguaggio comico e moderno il progressivo deteriorarsi dei rapporti all’interno di una famiglia italiana tra il 2000 e il 2015. Marito, moglie, due figlie e qualche animale di troppo diventano lo specchio di un’Italia smarrita, che tra conflitti quotidiani e cambiamenti epocali naviga nell’incertezza.

Benvenuti, con la sua capacità unica di trasformare il dramma in ironia, guida lo spettatore attraverso una storia che diverte, commuove e invita alla riflessione. “Un comico fatto di sangue” è una commedia che unisce semplicità e forza drammaturgica, regalando un’apertura di stagione intensa e memorabile.

I biglietti (18€ intero / 15€ convenzionati / 10€ studenti) sono disponibili presso il botteghino del Teatro Nuovo di Pisa (martedì 10:00–13:00, giovedì 16:00–19:00).

Per informazioni: 392.3233535.

Last modified: Settembre 16, 2025