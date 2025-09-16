Pisa – Napoli: info sui biglietti

Written by admin• 11:43 am• Pisa SC

PISA – La Società SSC Napoli informa che la prevendita dei biglietti validi per la gara Napoli-Pisa, in programma lunedì 22 settembre (ore 20.45) allo Stadio “Maradona” avrà inizio alle ore 12 di martedì 16 settembre 2025.

Su indicazione delle Autorità competenti i residenti nella Provincia di Pisa che hanno sottoscritto la Tessera del Tifoso del Pisa in data antecedente al 1° settembre 2025 potranno acquistare il biglietto solo ed esclusivamente nel Settore Ospiti denominato Settore Ospiti Superiore. La vendita dei relativi biglietti, prezzo 45 euro, sarà attiva soltanto online sul circuito Ticketone e terminerà alle ore 19 di domenica 21 settembre 2025.

Queste le principali indicazioni per raggiungere lo Stadio “Maradona”:

Per chi arriva in Treno:

– Stazione di Napoli Campi Flegrei

– Ferrovia Cumana EAV: Fermata Mostra

– Servizio Metropolitano Trenitalia Linea 2: Fermata Campi Flegrei.

Per chi arriva in auto:

Autostrada A1 – Direzione Napoli – Tangenziale di Napoli (A56): Uscita Agnano e proseguimento via Terracina. Parcheggio (Auto, autobus e minivan) in Viale Marconi.

Per chi arriva in Autobus:

Dalla Stazione Centrale: 151 ANM (in Piazza Garibaldi o stazione EAV Circumvesuviana di corso Garibaldi) con direzione Piazzale Tecchio;

Dall’aeroporto di Capodichino: linea Alibus per Piazza Garibaldi (costo € 4,00) e poi Servizio metropolitano Trenitalia Linea 2 o linea bus ANM 151 con fermata Campi Flegrei;

Dal Molo Beverello: prendere il 151 ANM in direzione Piazzale Tecchio o EAV linea M1 in direzione Pozzuoli che parte dalla Circumvesuviana di corso Garibaldi; bus EAV Monte di Procida in direzione Pozzuoli che parte da Piazza Garibaldi;

Da Piazza Vittoria: prendere le linee ANM:151-618-R7-C12 (Scendere alla Loggetta e proseguire a piedi verso lo stadio) in direzione Piazzale Tecchio, linea M1 e Monte di Procida EAV.

Da Vomero/Arenella/Secondigliano/Chiaiano: prendere la metropolitana ANM linea 1e interscambiare al Museo con la linea metropolitana Trenitalia linea 2

Si informa che in occasione delle partite allo Stadio Diego Armando Maradona, al fine di agevolare l’afflusso ed il deflusso dei tifosi, Trenitalia, in collaborazione con ANM, potrà garantire corse aggiuntive della linea 2 della Metropolitana oltre l’orario ordinario (22:00 circa). E’ necessario informarsi preventivamente circa l’attivazione del servizio

Last modified: Settembre 16, 2025