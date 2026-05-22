Chiusa la campagna elettorale del Partito Democratico a sostegno di Michelangelo Betti sindaco di Cascina

Written by Redazione• 1:45 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Si è chiusa in Corso Matteotti, davanti a oltre 150 persone, la campagna elettorale del Partito Democratico a sostegno di Michelangelo Betti sindaco di Cascina.

Un’iniziativa che ha visto la presenza di tutte le candidate e i candidati al consiglio comunale oltre a una nutrita rappresentanza istituzionale composta dal presidente della Regione Eugenio Giani, che ha voluto portare personalmente il proprio sostegno al sindaco uscente a tre giorni dal voto, la vicecapogruppo della Camera Simona Bonafè, la senatrice Ylenia Zambito, l’assessora regionale Alessandra Nardini, il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e il consigliere regionale Matteo Trapani.

«Abbiamo vissuto una campagna intensa — ha dichiarato Michelangelo Betti — fatta di impegno, presenza e passione politica. In questi anni abbiamo lavorato con serietà per Cascina, per il suo territorio, per le sue frazioni e per la sua comunità. Oggi chiediamo di poter proseguire questo lavoro, completare i progetti avviati e aprirne di nuovi, con la stessa determinazione e con la stessa attenzione ai bisogni delle persone».

«Come Partito Democratico abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale — ha aggiunto Giovanni Russo, segretario dell’Unione comunale di Cascina — Ci siamo presentati uniti, con una squadra forte, competente e radicata nel territorio che tiene insieme esperienza e rinnovamento e che saprà sostenere Michelangelo Betti e portare avanti il lavoro fatto in questi cinque anni. Ringrazio le candidate, i candidati, le volontarie e i volontari che in queste settimane hanno dimostrato passione e generosità passando ogni singolo giorno in mezzo alle persone, nelle piazze, nei mercati, nei nostri gazebo. Siamo una comunità politica che ha scelto di stare insieme, di lavorare insieme e di guardare avanti nel solo interesse di Cascina e di tutte le sue frazioni».

Il presidente Eugenio Giani ha voluto quindi rivolgere uno sguardo a quello che avvenne nel 2020. “Cinque anni e mezzo fa facemmo insieme la campagna elettorale con un unico obiettivo: superare quella Cascina malgovernata dal centrodestra. Ci unì il senso di quei valori e di quei programmi che caratterizzano il buon governo del centrosinistra. Oggi possiamo dire che li abbiamo applicati, attuati e abbiamo ottenuto risultati in Regione e a Cascina“.

Bonafè dal canto suo ha sottolineato come “Michelangelo Betti non ha fatto soltanto tante cose belle ma ha saputo anche spendere bene i soldi arrivati dall’Europa, che noi abbiamo fatto tanta fatica a portare“. “Parliamo di un milione di euro ogni mille abitanti di Cascina: un record che va scritto forte e chiaro. Cinque anni fa il Partito Democratico, insieme a Michelangelo, ha fatto una grandissima scommessa. Oggi quella scommessa va premiata, incentivata a continuare a lavorare per questa straordinaria città“.

Sulla stessa linea anche Ylenia Zambito che ha ribadito “il lavoro straordinario fatto in questi cinque anni da Michelangelo, dalla sua giunta e dal Partito Democratico” capaci di “attrarre 40 milioni di finanziamenti dall’Europa che hanno rigenerato la città, non solo il centro storico ma anche tutte le frazioni”. Un percorso “a cui dare continuità per ultimare i cantieri e aggiungerne di nuovi, perché tante idee sono ancora da realizzare“.

“Betti e la sua squadra in questa legislatura hanno dimostrato di avere a cuore il bene delle cittadine e dei cittadini cascinesi, di saper amministrare e di mettere sempre al centro i diritti e la dignità di ogni persona – ha quindi aggiunto Alessandra Nardini -Cascina aveva conosciuto una stagione buia, in cui la destra aveva usato questo territorio come trampolino di lancio per ambizioni personali. Michelangelo e la sua squadra hanno saputo rimettere al centro i bisogni della comunità cascinese“.

Antonio Mazzeo ha richiamato il valore della continuità amministrativa e del lavoro svolto in questi anni: «A Cascina bisogna continuare sulla strada della buona amministrazione: i progetti di riqualificazione urbana, l’attenzione al sociale e a chi soffre, la volontà di riportare questa città al centro, valorizzando il Polo Tecnologico, le start-up e le tante imprese artigianali che trovano qui una comunità attenta e aperta. Michelangelo Betti ha dimostrato di essere un sindaco attento alla sua comunità, sempre pronto a rispondere a ogni sollecitazione. Questo è il modo giusto di fare politica: stare all’altezza degli occhi delle persone e dei loro bisogni“.

Per Matteo Trapani, infine, “Betti in questi anni ha fatto bene l’amministratore, bene il sindaco, con una grande squadra, fatta di persone con esperienza e di energie giovani. Ha lavorato molto, con serietà e cura del territorio”. “Non lasciamo le cose a metà – il suo appello finale – e continuiamo questa esperienza».

Last modified: Maggio 22, 2026