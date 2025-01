Ufficiale. Pietro Beruatto in prestito alla Sampdoria

Written by admin• 8:48 pm• Pisa SC

PISA – La Sampdoria ha ufficializzato il suo primo colpo in entrata in questo mercato di gennaio: si tratta di Pietro Beruatto, terzino sinistro classe 1998, che arriva dal Pisa in prestito con diritto di riscatto. Beruatto va a sostituire Simone Giordano, passato al Mantova.

Ecco il comunicato ufficiale del club ligure: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Pisa Sporting Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Beruatto (nato a Trieste, il 21 dicembre 1998). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028”.

Last modified: Gennaio 10, 2025