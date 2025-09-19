Written by Settembre 19, 2025 11:56 am Pisa, Sport

Tutti i prossimi match delle pisane di LND nei tornei di Coppa

di Leonardo Miraglia

Pisa (venerdì, 19 settembre 2025) — Mercoledì 24 settembre si giocheranno gli incontri di gara 3 per la fase a gironi della Coppa Toscana per le squadre militanti in Prima Categoria. Questo il calendario che riguarda le compagini pisane.

Coppa Toscana – Prima Categoria

Girone 4, mercoledì 24 settembre dalle 15:30

  • Migliarino Vecchiano vs Staffoli

Girone 8, mercoledì 24 settembre dalle 15:30

  • Fornacette Casarosa vs San Miniato

Girone 26, mercoledì 24 settembre dalle 15:30

  • Pomarance vs Geotermica

Girone 30, mercoledì 24 settembre dalle 15:30

  • Acciaiolo Calcio vs Atletico Etruria

Girone 31, mercoledì 24 settembre dalle 15:30

  • Capannoli San Bartolomeo vs Bellaria Cappuccini

Girone 32, mercoledì 24 settembre dalle 15:30

  • Gambassi vs Pecciolese

Tra sabato 20 e domenica 21 settembre si disputeranno i sedicesimi di andata per la Coppa Provincia Pisa per le squadre che militano nel torneo di Terza Categoria. Questo il calendario.

Coppa Provincia Pisa – Terza Categoria

Sabato 20 settembre dalle 15:30

  • Amatori Saline vs Sporting Volterra
  • Sasso Pisano vs Ponteginori 1929

Domenica 21 settembre con orario da definirsi

  • AMT Lajatico vs Montefoscoli Calcio
  • Città di Montopoli vs Castel del Bosco
  • Fabbrica Calcio 2024 vs La Borra
  • Filettole Calcio vs Pappiana
  • Golena d’Arno vs Angelo Bellani
  • La Fornace vs CEP 2025
  • Legoli 1994 vs Perignano
  • Monteserra vs Stella Azzurra
  • San Frediano Calcio vs Marinese 1925
  • Santa Croce Calcio vs Cerretti FC
  • Scintilla 1945 vs Arci Zambra San Vico
  • Treggiaia vs Atletico Le Melorie
  • Via di Corte vs Marciana 2.0
  • Nuova Popolare CEP vs Atletico Pisa

info tratte da www.tuttocampo.it

