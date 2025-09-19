Tutti i prossimi match delle pisane di LND nei tornei di Coppa

di Leonardo Miraglia
Pisa (venerdì, 19 settembre 2025) — Mercoledì 24 settembre si giocheranno gli incontri di gara 3 per la fase a gironi della Coppa Toscana per le squadre militanti in Prima Categoria. Questo il calendario che riguarda le compagini pisane.
Coppa Toscana – Prima Categoria
Girone 4, mercoledì 24 settembre dalle 15:30
- Migliarino Vecchiano vs Staffoli
Girone 8, mercoledì 24 settembre dalle 15:30
- Fornacette Casarosa vs San Miniato
Girone 26, mercoledì 24 settembre dalle 15:30
- Pomarance vs Geotermica
Girone 30, mercoledì 24 settembre dalle 15:30
- Acciaiolo Calcio vs Atletico Etruria
Girone 31, mercoledì 24 settembre dalle 15:30
- Capannoli San Bartolomeo vs Bellaria Cappuccini
Girone 32, mercoledì 24 settembre dalle 15:30
- Gambassi vs Pecciolese
Tra sabato 20 e domenica 21 settembre si disputeranno i sedicesimi di andata per la Coppa Provincia Pisa per le squadre che militano nel torneo di Terza Categoria. Questo il calendario.
Coppa Provincia Pisa – Terza Categoria
Sabato 20 settembre dalle 15:30
- Amatori Saline vs Sporting Volterra
- Sasso Pisano vs Ponteginori 1929
Domenica 21 settembre con orario da definirsi
- AMT Lajatico vs Montefoscoli Calcio
- Città di Montopoli vs Castel del Bosco
- Fabbrica Calcio 2024 vs La Borra
- Filettole Calcio vs Pappiana
- Golena d’Arno vs Angelo Bellani
- La Fornace vs CEP 2025
- Legoli 1994 vs Perignano
- Monteserra vs Stella Azzurra
- San Frediano Calcio vs Marinese 1925
- Santa Croce Calcio vs Cerretti FC
- Scintilla 1945 vs Arci Zambra San Vico
- Treggiaia vs Atletico Le Melorie
- Via di Corte vs Marciana 2.0
- Nuova Popolare CEP vs Atletico Pisa
info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Settembre 19, 2025