Dal 22 settembre al via nelle piazze e nei parchi di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme “Raccontare il futuro”: il programma

12:07 pm

Il progetto di contrasto alla povertà educativa guidato dall’Arsenale e finanziato da Fondazione Pisa

PISA – Tre settimane di animazioni teatrali, circensi, ludiche e scientifiche dedicate ai più piccoli, per imparare a conoscersi e a stare insieme giocando nei parchi e nelle piazze dei comuni di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme.

Con queste attività gratuite, pensate per i bambini e le bambine dai 6 ai 13 anni, prende avvio Raccontare il futuro, progetto di contrasto alla povertà educativa sostenuto da Fondazione Pisa.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i Comuni di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme, ha come capofila il Cineclub Arsenale di Pisa e come partner AIPD Pisa, Antitesi Teatro Circo, Binario Vivo, CNGEI Pisa, Coop. Il Simbolo, Fondazione Sipario Toscana, Fondazione Tuono Pettinato, Habanera, Il Gabbiano, Osservatorio Gravitazionale Europeo, OxyzO-Orizzonti Ludici, Teatri della resistenza.

Nel corso dell’anno scolastico Raccontare il futuro coinvolgerà i protagonisti con laboratori e corsi gratuiti di teatro, circo, teatro di figura, scienza, fumetto, video, giochi da tavolo e all’aria aperta. Gli spazi dei quartieri pisani del CEP e I Passi, del centro storico della città, di Cascina e di San Giuliano Terme diventeranno per i ragazzi luoghi di confronto per nuove esperienze culturali e riferimenti quotidiani. Un’équipe di educatori e operatori sociali affiancherà gli esperti culturali per favorire la connessione con la rete dei servizi esistenti sui territori. Il progetto si chiuderà a primavera 2026 con un festival che racconterà questo anno di lavoro.

Info eventi 22 settembre – 10 ottobre e iscrizione corsi: tel. 335 1324485

CALENDARIO PROVE ATTIVITÀ DI “RACCONTARE IL FUTURO”

22 settembre – 10 ottobre 2025

Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 17.00

Lunedì 22/9

TEATRO DI FIGURA – Storie di Toscana

Pisa – I Passi (Parco giochi)

Attività a cura di “Habanera”

Martedì 23/9

TEATRO – Giovannino Perdigiorno

San Giuliano Terme (Parco giochi degli impianti sportivi)

Attività a cura di “Teatri della Resistenza”

Mercoledì 24/9

TEATRO – Cantamare

Cascina (Piazza Caduti per la Libertà)

Attività a cura di “Fondazione Sipario Toscana”

Giovedì 25/9

TEATRO DI FIGURA – Storie di Toscana

Pisa – CEP (Parco giochi Pierin del Vaga)

Attività a cura di “Habanera”

Venerdì 26/9TEATRO – Alla ricerca del re Sentiunpo’Pisa – Sesta Porta (Parco Via Nino Bixio)Attività a cura di “Binario Vivo” Lunedì 29/9TEATRO – Giovannino PerdigiornoPisa – I Passi (Parco giochi)Attività a cura di “Teatri della resistenza” Martedì 30/9TEATRO – Storie intrecciate per grasse risateSan Giuliano Terme (Parco giochi degli impianti sportivi)Attività a cura di “Il Gabbiano” Mercoledì 1/10ANIMAZIONE SCIENTIFICA – Big Bang MachineCascina (Piazza Caduti per la Libertà)Attività a cura di “Osservatorio Gravitazionale Europeo” e “OxyzO Orizzonti Ludici” Giovedì 2/10TEATRO – Storie intrecciate per grasse risatePisa – CEP (Parco giochi Pierin del Vaga)Attività a cura di “Il Gabbiano” Venerdì 3/10ANIMAZIONE SCIENTIFICA – Big Bang MachinePisa – Sesta Porta (Parco Via Nino Bixio)Attività a cura di “Osservatorio Gravitazionale Europeo” e “OxyzO Orizzonti Ludici” Lunedì 6/10CIRCO – In piazza il circo impazzaPisa – I Passi (Parco giochi)Attività a cura di “Antitesi Teatro Circo” e “CNGEI Pisa” Martedì 7/10CIRCO – In piazza il circo impazzaSan Giuliano Terme (Parco giochi degli impianti sportivi)Attività a cura di “Antitesi Teatro Circo”Mercoledì 8/10TEATRO – Alla ricerca del re Sentiunpo’Cascina (Piazza Caduti per la Libertà)Attività a cura di “Binario Vivo” Giovedì 9/10GIOCHI IN PIAZZA E DA TAVOLOPisa – CEP (Parco giochi Pierin del Vaga)Attività a cura di “CNGEI Pisa” e “OxyzO Orizzonti Ludici” Venerdì 10/10TEATRO – CantamarePisa Sesta Porta (Parco Via Nino Bixio)Attività a cura di “Fondazione Sipario Toscana”

