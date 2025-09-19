Anima Mundi: Pinnock, Pahud e Manson in concerto al Camposanto

PISA – Dopo l’inaugurazione con The English Concert & Choir, il direttore artistico Trevor Pinnock torna ad Anima Mundi sabato 20 settembre (ore 21, Camposanto di Pisa) nelle vesti di clavicembalista, insieme a Emmanuel Pahud (flauto) e Jonathan Manson (viola da gamba).
Il programma, dedicato a Bach con un omaggio a Telemann, offrirà al pubblico pagine di rara intensità, tra cui la celebre Fantasia cromatica e fuga in re minore. Tre interpreti di fama internazionale guideranno gli ascoltatori nel cuore della musica strumentale del Settecento.
Il concerto sarà dedicato al progetto Misericordia Tua della Caritas Diocesana di Pisa, che sostiene il reinserimento sociale di persone provenienti dal carcere o da misure alternative.
Ingresso gratuito con biglietto. La prenotazione online è esaurita, ma i biglietti non ritirati saranno distribuiti il giorno stesso dalle ore 18 presso la biglietteria del Museo dell’Opera del Duomo.
Info: www.opapisa.it