Turismo, segnali positivi a inizio 2026: record di visite agli uffici turistici di Lari e Casciana Terme

Written by admin• 12:01 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI- Segnali incoraggianti per il turismo locale all’inizio del 2026. Nel solo mese di gennaio, gli Uffici Turistici di Lari e Casciana Terme hanno registrato complessivamente 87 visite, un dato ancora contenuto in termini assoluti ma che rappresenta un vero record se confrontato con lo stesso periodo degli anni precedenti.

Nel gennaio 2025 le visite erano state 26, mentre nel gennaio 2024 si erano fermate a 21. L’aumento registrato nel 2026 conferma un interesse crescente verso il territorio anche nei mesi tradizionalmente considerati di bassa stagione turistica.

Il risultato evidenzia l’efficacia delle attività di promozione e informazione messe in campo e la capacità del territorio di attrarre visitatori durante tutto l’anno, valorizzando patrimonio storico, accoglienza e identità locale.

«Si tratta di numeri ancora piccoli – sottolinea Fabrizio Marconi, assessore al turismo del Comune di Casciana Terme-Lari – ma indicano un trend molto significativo che ci fa ben sperare. Come amministrazione siamo convinti di essere sulla strada giusta».

Secondo Marconi, risultati positivi stanno arrivando anche grazie al rafforzamento delle collaborazioni con realtà come Visit Valdera Pontedera & Valdera Tourist Office, Terre di Pisa, Touring Club Italiano Bandiere Arancioni, Toscana Promozione Turistica e Visit Tuscany, oltre al potenziamento della presenza sui rispettivi portali e sul sito Visit Casciana Terme Lari.

Last modified: Febbraio 5, 2026