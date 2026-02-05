Jazz e dialogo culturale: al Teatro di Capannoli il concerto dei Sandia

Written by admin• 12:01 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA- Sabato 7 febbraio il Teatro di Capannoli ospiterà un concerto jazz di alto livello con protagonisti i Sandia, quartetto formato da quattro giovani musicisti israeliani impegnati in un tour europeo che farà tappa anche in Valdera.

Il concerto promette un’esperienza musicale di grande qualità, in cui il linguaggio del jazz si intreccia con sonorità mediorientali in modo originale e raffinato. Il sound della band rappresenta una proposta unica nel panorama jazzistico internazionale, distinguendosi per il virtuosismo e l’elevata padronanza tecnica dei musicisti.

In una nota, gli organizzatori spiegano il senso culturale dell’iniziativa, sottolineando come l’evento nasca nel segno del dialogo e dell’arte come strumento di incontro. «Non abbiamo avuto modo, in tempi brevi, di coinvolgere anche musicisti palestinesi – spiegano – ma avremmo voluto che entrambe le realtà condividessero la serata. Non si può colpevolizzare un intero popolo per le responsabilità di un governo, così come non si può giustificare la violenza contro un altro popolo».

Il Teatro di Capannoli ribadisce così la propria posizione contro ogni forma di censura e a favore del confronto culturale: «Crediamo nel dialogo, vogliamo la pace e attraverso l’arte cerchiamo di offrire un piccolo contributo alla comprensione reciproca».

Un appuntamento che unisce musica, qualità artistica e riflessione, inserendosi nella programmazione culturale del teatro come spazio aperto al confronto e alla libertà espressiva.

