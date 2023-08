Turismo. ConfCommercio: “Pisa ha bisogno assoluto del suo Palazzo dei Congressi”

Scritto da Antonio Tognoli• 8:25 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – La stagione turistica è in pieno corso, le presenze a Pisa confermano un trend molto positivo, ma Confcommercio guarda con una qualche preoccupazione al fatto che l’unico luogo congressuale, di proprietà dell’Università di Pisa, è ancora chiuso.

“Crediamo che sia assolutamente fondamentale procedere alla riapertura del Palazzo dei congressi” – l’appello del presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi – e rivolgendosi al rettore dell’università Riccardo Zucchi – “alla luce del nostro incontro di qualche mese fa, ribadiamo la necessità di un immediato ripristino del Palazzo, arrivando a condividere anche una parte degli eventuali costi. Proponiamo una forma di partnership pubblico-privata per riqualificarlo, ma occorre che il Palazzo dei congressi sia riaperto quanto prima”.

“Sappiamo quanto il turismo congressuale sia fondamentale per Pisa, forte della presenza di tre università di livello internazionale e poli di ricerca e ospedalieri d’avanguardia” – aggiunge il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli: “Il turismo si conferma sempre di più una leva economica preziosissima, e il segmento del turismo congressuale è decisivo soprattutto in bassa stagione, non solo per l’occupazione delle strutture ricettive, ma per l’intera destinazione, con la messa in campo di agenzie di viaggio, trasporti, catering, servizi tecnici, ma anche musei, ristoranti, shopping e quant’altro. Il mercato globale evolve continuamente e non aspetta chi resta indietro, non c’è tempo da perdere”.

“Sono sicuro che il Rettore ascolterà la nostra disponibilità alla collaborazione per il bene dell’università e dell’intera città, collaborazione che i principali protagonisti del sistema di accoglienza dimostrano e continueranno a dimostrate, e confidiamo nella capacità dell’Università di Pisa di interagire da protagonista per incrementare e non diminuire il flusso economico generato dai fruitori dell’ateneo pisano” – conclude il presidente Stefano Maestri Accesi.

