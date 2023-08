“Tragicomica” di e con Ubaldo Pantani sul palco di Eliopoli Summer

Scritto da admin• 10:03 am• Pisa, Spettacolo, Tutti

CALAMBRONE – “Tragicomica” è il primo spettacolo della scuola di teatro diretta dall’attore Ubaldo Pantani. Spettacolo a sette voci in scena nello show prodotto da “L’Arsenale dell’arte comica” in collaborazione con Valerio Acampora e Ubaldo Pantani che si terrà sul palco di Eliopoli Summer domenica 27 agosto alle ore 22.

Sette corti teatrali uniti da una dose non comune di sfrontatezza, coraggio e feroce autoironia. Sette storie che raccontano ognuna uno spaccato di vita tragicomica: dalla riflessione sulla vita del lavoratore turnista alla condivisione dei piaceri della pensione, dall’apologia del cantante innamorato alla guerra combattuta contro gli attacchi di panico.

Primo spettacolo deL’Arsenale dell’arte comica, nato dall’incontro tra lo storico cineclub Arsenale di Pisa e Ubaldo Pantani, residente da anni nel capoluogo pisano. Il progetto mira alla costituzione di una scuola di alta formazione per attori e autori che intendono cimentarsi con il linguaggio tragicomico. Grazie a un esercizio ripetuto e costante, la scuola, in questo primo anno di attività, ha aiutato gli attori a individuare un proprio percorso artistico, l’orizzonte temporale di sviluppo e il metodo di ricerca delle modalità per attuarlo. La scuola sviluppa di fatto un laboratorio di idee e di progetti che si concretizzino in produzioni teatrali da promuovere sul mercato.

“Sono molto contento – dichiara Ubaldo Pantani – resisto alla tentazione di usare la frase stereotipata “Prima di tutto volevo complimentarmi con i ragazzi, …” citando uno degli allenatori che imito, ma non è facile. Perché il primo ringraziamento per questo primo anno della scuola va proprio a loro. Tanto hanno fatto, tanto si sono messi in gioco che l’altra sera mentre mangiavamo un boccone prima dello spettacolo tutti insieme ci siamo detti “e come si fa a raccontarlo a quelli che si iscriveranno?”.

Credo che il miglior modo sia quello di farlo sul campo, replicando lo spettacolo, facendo conoscere il nostro lavoro al pubblico, confrontandosi, provando, sbagliando, sperimentando, sempre divertendosi. Il miglior regalo che a me e a Valerio Acampora, lo sceneggiatore e docente che mi ha accompagnato in questa avventura, i ragazzi ce lo fanno quando ci dicono che non vedono l’ora di risalire sul palco per migliorare quel pezzo, quel passaggio, quella battuta”. Lo spirito della scuola, spiega il comico, è quello di tirare fuori la passione che ognuno dei partecipanti ha per il proprio progetto e non fargli vedere l’ora di condividerlo con il pubblico.

A Eliopoli Summer le voci saranno quelle di Ismail Ndiaye, Filippo D’Andrea, Marco Cavazza, Leonardo Baraghini e Stefano Giolli.

