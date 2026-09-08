Truffe, USIC Toscana ringrazia i Carabinieri di San Miniato: “Sventata una grave minaccia”

Written by Redazione• 3:23 pm• San Miniato, Attualità

SAN MINIATO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Espedito Longobardi, Segretario Generale Regionale USIC Toscana.

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri Toscana esprime il proprio plauso ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Miniato per l’operazione che, nell’ambito del contrasto alle truffe, ha consentito di proteggere una famiglia del territorio e di procedere a un arresto in flagranza.

«La tempestività nell’acquisizione della segnalazione e la rapidità nell’attivazione delle procedure di intervento e di arresto hanno impedito che un’odiosa condotta criminale provocasse un grave danno patrimoniale e morale», dichiara USIC Toscana.

Il sindacato sottolinea come l’operazione rappresenti un esempio dell’attività quotidiana svolta dai Carabinieri nella provincia di Pisa.

«I colleghi che operano su questo territorio continuano a essere motivo di orgoglio e profonda soddisfazione professionale. Questa operazione non costituisce un caso isolato, ma riflette una realtà provinciale nella quale i Carabinieri lavorano ogni giorno con elevati standard di efficienza, abnegazione e sensibilità umana».

«Saper raccogliere la richiesta di aiuto delle vittime e trasformarla tempestivamente in una protezione concreta – prosegue la nota – dimostra come l’Arma rappresenti un presidio insostituibile e un modello virtuoso per l’intera regione».

USIC Toscana rinnova infine il proprio sostegno e la propria vicinanza «a tutti i colleghi che, con professionalità e spirito di sacrificio, operano quotidianamente per garantire legalità e sicurezza, distinguendosi per la vicinanza ai cittadini e confermando l’Arma come presidio di eccellenza».

Last modified: Settembre 8, 2026