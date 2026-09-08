Nuovo caso di Dengue a Pisa, disinfestazione straordinaria nella zona di via Paradisa

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PISA – A seguito della segnalazione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest di un nuovo caso di Dengue nel territorio comunale, relativo a un paziente che ha soggiornato all’estero, il sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato martedì 8 settembre un’ordinanza contingibile e urgente per disporre interventi straordinari di disinfestazione.

Le operazioni inizieranno nella stessa giornata e interesseranno un’area compresa nel raggio di 200 metri da via Paradisa 2, individuata sulla base delle indicazioni fornite dall’Asl.

L’ordinanza prevede trattamenti adulticidi e larvicidi contro la zanzara tigre, Aedes albopictus, nelle aree pubbliche e nelle proprietà private, comprese caditoie stradali e pozzetti. Saranno inoltre effettuate ispezioni “porta a porta” per individuare ed eliminare eventuali focolai larvali. I trattamenti contro gli insetti adulti saranno eseguiti preferibilmente nelle prime ore del mattino o al tramonto.

Le precauzioni durante i trattamenti

Durante la disinfestazione i residenti dovranno:

rimanere al chiuso con porte e finestre ben chiuse;

sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria;

tenere gli animali domestici al chiuso;

proteggere con teli di plastica ricoveri, ciotole e abbeveratoi;

raccogliere frutta e verdura dagli orti oppure proteggere le piante con teli.

Le precauzioni dopo i trattamenti

Per consumare frutta e verdura eventualmente raggiunte dai prodotti insetticidi sarà necessario attendere 15 giorni, lavarle accuratamente e sbucciare la frutta.

Mobili, suppellettili e giochi per bambini rimasti all’esterno dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili o monouso. In caso di contatto accidentale con l’insetticida, la parte interessata dovrà essere lavata abbondantemente con acqua e sapone.

Last modified: Settembre 8, 2026