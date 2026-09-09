La Città del Teatro e il Persio Flacco, 125 eventi per una stagione all’insegna dell’incontro

Written by Redazione• 12:19 pm• Pisa, Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo, Volterra

PISA – Un teatro pensato per creare relazioni e non come semplice contenitore di spettacoli. È questa l’idea che attraversa la nuova stagione della Città del Teatro di Cascina e del Teatro Persio Flacco di Volterra, promossa dalla Fondazione Sipario Toscana.

La parola chiave è “incontro”: tra artisti e pubblico, generazioni, teatro e scuola, linguaggi differenti, territorio e reti nazionali. L’obiettivo è proporre uno spazio da frequentare durante tutto l’anno, con occasioni rivolte a pubblici di età, interessi e abitudini differenti.

«In un tempo nel quale abbiamo sempre più bisogno di luoghi reali di incontro, ascolto e confronto – sottolinea il direttore artistico Francesco Cortoni – il teatro può essere uno spazio nel quale leggere la contemporaneità, porci delle domande e trovare nuove coordinate per attraversare il nostro tempo».

La stagione coinvolgerà cinque sale – Sala Fo, Sala Hack e il Ridotto della Città del Teatro, il Teatro Persio Flacco e il Ridotto di Volterra – con 125 eventi e 96 titoli. La programmazione comprenderà la prosa e il teatro contemporaneo, la rassegna musicale Cantautori, Art View, Domenica a Teatro per le famiglie, gli spettacoli per le scuole e numerosi appuntamenti fuori abbonamento.

Le due stagioni saranno presentate al pubblico con altrettante feste animate da musica e ospiti a sorpresa: sabato 19 settembre alle 21 al Teatro Persio Flacco di Volterra e giovedì 1° ottobre alle 19 alla Città del Teatro di Cascina.

Tra i protagonisti del cartellone figurano Ambra Angiolini, Ascanio Celestini, Ottavia Piccolo, Marco Paolini, Cristiana Capotondi, Lodo Guenzi, Paolo Hendel, Elio Germano, Rocco Papaleo ed Emma Dante, insieme alle compagnie Carrozzeria Orfeo, Muta Imago e Sotterraneo.

La stagione in abbonamento di Cascina, composta da dodici spettacoli, si aprirà il 12 novembre con Ambra Angiolini in La misteriosa scomparsa di W. di Stefano Benni. Il 4 maggio Emma Dante presenterà in anteprima regionale In cerca dei sei personaggi, rilettura del capolavoro di Luigi Pirandello.

Al Persio Flacco di Volterra il cartellone inizierà il 14 novembre con Ascanio Celestini in Poveri Cristi e proporrà dieci appuntamenti in abbonamento, oltre agli spettacoli fuori abbonamento e agli incontri con il pubblico curati da Nicola Fanucchi.

La programmazione sarà arricchita dal dialogo con letteratura, cinema, musica e arti figurative, quattro masterclass e numerosi incontri con artisti e compagnie. Nasce inoltre La Classe Possibile, percorso formativo gratuito rivolto alle insegnanti, accanto alle attività dell’Accademia Sipario.

Con il progetto “Nuovi mondi per nuove generazioni!”, finanziato dalla Regione Toscana attraverso il Fondo sociale europeo, quindici giovani under 36 potranno inoltre partecipare, da settembre a dicembre, a un percorso di alta formazione teatrale.

La Fondazione conferma prezzi accessibili, riduzioni e agevolazioni rivolte alle diverse fasce di pubblico e alle persone in condizioni di maggiore fragilità economica.

La campagna abbonamenti aprirà lunedì 14 settembre, mentre i biglietti saranno disponibili dal 28 settembre. È già attiva su TicketOne la prevendita per gli eventi fuori abbonamento.

Il programma completo e le informazioni sono disponibili sui siti lacittadelteatro.it e teatropersioflacco.it.

Last modified: Settembre 9, 2026