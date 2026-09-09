PISA – VIRTUS ENTELLA: arbitra Ermanno Feliciani di Teramo

Written by Redazione• 1:36 pm• Pisa SC

PISA- Sarà il 35enne abruzzese Ermanno Feliciani della Sezione di Teramo l’arbitro designato a dirigere la sfida di venerdì sera 11 settembre 2026 alle ore 21 alla “Cetilar Arena” tra il Pisa e la Virtus Entella, coadiuvato dai guardalinee Marco Ceolin della Sezione di Treviso e Vito Mastrodonato della Sezione di Molfetta, con Lorenzo Maccarini della Sezione di Arezzo in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Matteo Gariglio della Sezione di Pinoreolo, assistito da Luca Massimi della Sezione di Termoli.

Dopo un triennio (2014-’17) a dirigere incontri di Serie D, Feliciani vive il successivo quinquennio in Serie C prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A.B a partire dalla stagione 2022-’23 che lo vede “bruciare le tappe” dirigendo 9 gare del Torneo Cadetto, oltre ad esordire in Serie A ad inizio novembre 2022 in Empoli-Sassuolo conclusa con il successo per 1-0 dei padroni di casa.

Ad oggi, il fischietto abruzzese può vantare 26 presenze nel Torneo Cadetto e 42 nella Massima Divisione, di cui una relativa al presente Campionato, vale a dire Lazio-Genoa del 30 agosto scorso alla seconda giornata e conclusa con il successo per 1-0 dei padroni di casa..

Per quanto concerne il rapporto con i nerazzurri, Feliciani arbitra una prima volta il Pisa il 6 febbraio 2019 per la sfida vinta 3-0 (doppietta di Moscardelli e rete di Minesso) sul Pontedera e valida per gli Ottavi della Coppa Italia di Serie C, per poi tornare ad incrociarsi a metà ottobre 2022 in occasione della trasferta di Palermo valevole per la nona giornata del Torneo Cadetto, sfida conclusa sul 3-3 con la formazione di Mister D’angelo sotto 1-3 (rete di Di Mariano e doppietta di Elia per i rosanero e temporaneo pari di Touré) prima di riequilibrare le sorti dell’incontro grazie ai centri di Gliozzi e Tramoni, cui segue il successo esterno per 2-0 (reti di Lind e Tramoni) a Reggio Emilio alla 32esima giornata del Torneo Cadetto 2024-’26, tappa importante nel percorso verso la Promozione in Serie A, Categoria che lo vede dirigere la scorsa stagione le sfide Pisa-Bologna (0-1) al 27esimo turno e Roma-Pisa (3-0 )alla 32esima giornata, così che il bilancio complessivo con il Direttore di gara abruzzese parla di due vittorie, altrettante sconfitte ed un pari. .

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Last modified: Settembre 9, 2026