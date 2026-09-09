Rifiuti, cassonetti intelligenti anche a Porta a Lucca, I Passi e in zona via Bonanno

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Dal 28 settembre parte la misurazione dell’indifferenziato. In via Bonanno termina completamente la raccolta porta a porta

PISA– Si estende alle zone di Porta a Lucca sud-est, I Passi e via Bonanno la sperimentazione del Comune di Pisa per misurare i rifiuti indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, in vista dell’introduzione della tariffazione puntuale in tutto il territorio comunale.

Le novità entreranno in vigore lunedì 28 settembre. A Porta a Lucca sud-est e I Passi il conferimento dell’indifferenziato passerà dal porta a porta ai nuovi cassonetti intelligenti, mentre rimarranno invariate le modalità di raccolta di carta, organico e multimateriale. Nella zona di via Bonanno, invece, la raccolta porta a porta sarà sospesa per tutte le tipologie di rifiuto e sostituita integralmente dai contenitori stradali ad accesso controllato.

Verso la tariffazione puntuale

Il nuovo sistema di misurazione, avviato nel 2025 e destinato a estendersi gradualmente a tutta la città nel corso del 2026, è propedeutico all’introduzione della TARIP, prevista nel 2027.

Il sistema si basa sul principio “chi meno inquina meno paga” e tiene conto del numero di conferimenti del rifiuto indifferenziato effettuati da ciascuna utenza. Una maggiore attenzione alla raccolta differenziata e una minore produzione di rifiuto secco residuo potranno quindi contribuire a contenere l’importo della bolletta.

Porta a Lucca sud-est e I Passi

I nuovi cassonetti per l’indifferenziato saranno dotati di una bocca volumetrica da 40 litri e potranno essere aperti con una tessera distribuita agli utenti regolarmente iscritti alla TARI.

La raccolta porta a porta proseguirà secondo il calendario consueto per carta, organico e multimateriale, mentre il vetro continuerà a essere conferito nelle campane stradali. I bidoni condominiali dell’indifferenziato saranno rimossi e i mastelli delle utenze unifamiliari non verranno più svuotati. Anche pannolini e pannoloni dovranno essere conferiti nei cassonetti stradali.

I rifiuti indifferenziati potranno essere conferiti in qualsiasi giorno e orario, cercando di limitare il numero delle aperture. Saranno intensificati i controlli per verificare il corretto svolgimento della raccolta differenziata e contrastare gli abbandoni.

A Porta a Lucca sud-est sono interessate le seguenti strade: Corte Agonigi, largo Arieti Silvano, piazzale Amalfi, piazzale Genova, piazzale Ravenna, piazzale Sicilia, piazzale Venezia, rotatoria Martiri delle Foibe, via Abba, via Baracca, via Don Bertini, via Bianchi, via Bologna, via Borsellino, via Borsi, via Cagliari, via Cei, via Chiesa, via del Brennero limitatamente ai civici pari, via dell’Ozeretto, via di Gello nei tratti indicati, via Diaz, via Falcone, via Filzi nei tratti indicati, via Firenze, via Galluppi, via Isole Lipari, via Istria, via Locatelli, via Lorenzini, via Lucchese nei tratti indicati, via Marche, via Contessa Matilde nei tratti indicati, via Milano, via Molise, via Napoli, via Olbia, via Palermo, via Perugia, via Piave nei tratti indicati, via Randaccio, via Rindi fino al civico 45 dispari, via Rismondo, via Rizzo, via Rosmini, via Rossa, via Fratelli Rosselli nei tratti indicati, via Sant’Ansano, via Santo Stefano, via Sassari, via Sauro nei tratti indicati, via Savona, via Serani, via Siracusa e via Torino.

A I Passi la novità interessa via XXIV Maggio, limitatamente ai civici dal 66 al 128 pari e al civico 135, via Porta, via Monti, via Giordani, via Galiani, via De Sanctis, via D’Acquisto, via Cuoco, via Belli, piazza Verga e largo Nievo.

Via Bonanno: cassonetti per tutti i rifiuti

Nella zona di via Bonanno il sistema di raccolta cambierà completamente. Carta, organico, indifferenziato, multimateriale e vetro dovranno essere conferiti nei nuovi cassonetti automatici, accessibili mediante tessera.

Le strade interessate sono via Bonanno Pisano, dal civico 1 al 113, via Vecchia Barbaricina, via Traini, via Giunta Pisano, via Gabba, via Fancelli, via Diotisalvi, via Di Tedice, via Cimabue, via Andrea Pisano nei tratti compresi tra i civici 1 e 29 dispari e 2 e 64 pari, piazza Andrea del Sarto e largo Lucio Lazzarino.

Come richiedere la tessera

Gli utenti che non hanno ancora ricevuto la tessera possono richiederla prenotando un appuntamento al numero verde Geofor 800 959095 oppure scrivendo a tessere@geofor.it.

I cassonetti possono essere aperti anche tramite smartphone, scaricando l’app SIGMA GEOFOR e inserendo le credenziali riportate sulla tessera.

Chi non è ancora iscritto alla TARI deve rivolgersi a SEPI, in via Battisti 53, chiamando il numero 050 7062 oppure utilizzando lo sportello online disponibile sul sito www.sepi-pisa.it. Dopo l’iscrizione sarà possibile richiedere la tessera a Geofor.

Last modified: Settembre 9, 2026