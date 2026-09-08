“Nel Tempo di un Bacio”, presentata la stagione 2026-2027 del Teatro Nuovo di Pisa

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PISA – È stata presentata al Teatro Nuovo di Pisa la stagione teatrale 2026-2027, intitolata “Nel Tempo di un Bacio”. Da ottobre 2026 a maggio 2027 il cartellone proporrà oltre quaranta spettacoli, riunendo alcune delle voci più significative del teatro contemporaneo italiano e internazionale.

Il titolo richiama il tempo dell’incontro, quell’istante capace di avvicinare persone, culture e visioni differenti. Da questa idea prende forma una stagione nella quale le distanze si accorciano, il dialogo diventa esperienza condivisa e le grandi questioni del presente arrivano sulla scena.

Tra i protagonisti figurano Ascanio Celestini, Alessandro Bergonzoni, Davide Enia, Antonio Rezza, Roberto Latini, Lisa Ferlazzo Natoli con lacasadargilla, Andrea Pennacchi e César Brie, insieme alla compagnia internazionale di teatro di maschera Familie Flöz.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla danza, alla musica e alla contaminazione tra linguaggi performativi. La rassegna Calendario Popolare, curata da Francesco Salvadore, ospiterà, tra gli altri, Ginevra Di Marco, Daniele Sepe e Pamela Villoresi. Per la danza arriveranno l’International Ballet Company Messapica, con la coreografia di Valentin Bartes per Lo Schiaccianoci, e il viaggio nel cuore pop del Giappone di Kenji Shinohe con Action Briquette Z.

La programmazione comprenderà inoltre progetti speciali e nuove produzioni, tra cui l’anteprima nazionale di Questi Pagliacci, realizzata con Sartoria Caronte, e La fine del mondo può aspettare, nuova produzione di Binario Vivo che concluderà la stagione.

Particolare attenzione sarà riservata alla drammaturgia internazionale, con L’imperativo categorico della catalana Victoria Szpunberg e Il corpo consapevole dell’autrice statunitense Annie Baker, diretto da Silvio Peroni.

«La programmazione dell’Associazione Binario Vivo si ritaglia un ruolo originale nel panorama culturale del nostro territorio – dichiara Stefano Del Corso, presidente di Fondazione Pisa –. La stagione del Teatro Nuovo, dalla drammaturgia alla danza e alla musica, fino al teatro per ragazzi, contribuisce alla vitalità del contesto generale».

Anche Coop.fi sostiene la stagione, prevedendo agevolazioni sui biglietti per i propri soci. «Crediamo che l’accesso alla cultura e gli spettacoli teatrali rappresentino un patrimonio da sostenere e valorizzare – afferma Isolina Ravenda, presidente della sezione Soci Coop di Pisa – per il loro valore artistico e per la capacità di creare occasioni di incontro, partecipazione e crescita».

Una parte significativa del cartellone sarà dedicata a scuole, bambini e famiglie, con matinée riservate agli istituti scolastici e spettacoli pomeridiani domenicali.

«Il Teatro Nuovo propone una stagione ricca, che offre a tutti l’opportunità di accedere alla cultura attraverso il teatro – commenta l’assessore comunale alla cultura Filippo Bedini –. Particolare rilievo assume l’attenzione rivolta ai più giovani, ai quali viene offerto un primo incontro con il teatro attraverso le fiabe e i classici della letteratura, con un’esperienza culturale diversa dalla quotidiana fruizione degli schermi».

«“Nel Tempo di un Bacio” racconta una cultura che crea relazioni, genera partecipazione e costruisce comunità – conclude il direttore del Teatro Nuovo, Carlo Scorrano –. Sostenere questa stagione significa investire in un progetto capace di produrre valore per il territorio, formare nuovi pubblici e rafforzare il ruolo di Pisa come città della cultura, della creatività e dell’innovazione».

Teatro contemporaneo

18 ottobre: Poveri Cristi, Ascanio Celestini

30 ottobre: Autoritratto, Davide Enia

8 novembre: Vorrei una voce, Tindaro Granata

14 novembre: Postremos, Teatro del Loto

20 novembre: Action Briquette Z, Kenji Shinohe

28 novembre: Pitecus, Antonio Rezza

8 dicembre: Lo Schiaccianoci, International Ballet Company Messapica

18 e 19 dicembre: Questi Pagliacci, Sartoria Caronte

29 dicembre: 120 chili di jazz, César Brie

15 gennaio: Kaleidoscope, Calendario Popolare

24 gennaio: L’imperativo categorico, Compagnia Gogmagog

29 gennaio: Memorie di una schiava, Calendario Popolare

5 febbraio: La locandiera, lo chef e gli altri, Seven Cults

12 e 13 febbraio: L’ostaggio, Fort Apache Cinema Teatro e Teatro Vascello

21 febbraio: Teatro Delusio, Familie Flöz

26 e 27 febbraio: Antigone, Roberto Latini

6 marzo: Spiritus Mundi, Calendario Popolare

13 marzo: Ricordatemi come vi pare, Marta Dalla Via e Valentina Melis

19 e 20 marzo: Il corpo consapevole, regia di Silvio Peroni

2 e 3 aprile: Se ne cadette ’o teatro, Bruno Colella

10 aprile: Shakespeare and me, Andrea Pennacchi

23 e 24 aprile: Uccellini, lacasadargilla

7 e 8 maggio: Arrivano i dunque, Alessandro Bergonzoni

21 maggio: La fine del mondo può aspettare, Annick Emdin/Binario Vivo

Teatro ragazzi

18 aprile: Alice nel Paese delle Meraviglie

25 ottobre: Alice Cascherina

1° novembre: Un gioco da ragazzi

15 novembre: Cene-rap-pola

29 novembre: Una volta c’era una musica

13 dicembre: Il giratempo di Babbo Natale

6 gennaio: Zac colpito al cuore

17 gennaio: I musicanti di Brema – Swing Band

31 gennaio: Il nano Tremotino

28 febbraio: Rap-peronzolo

7 marzo: Il giro del mondo in 80 giorni

21 marzo: La bella addormentata

11 aprile: Il giovane principe e la verità

Last modified: Settembre 8, 2026