“Nel Tempo di un Bacio”, presentata la stagione 2026-2027 del Teatro Nuovo di Pisa

PISA – È stata presentata al Teatro Nuovo di Pisa la stagione teatrale 2026-2027, intitolata “Nel Tempo di un Bacio”. Da ottobre 2026 a maggio 2027 il cartellone proporrà oltre quaranta spettacoli, riunendo alcune delle voci più significative del teatro contemporaneo italiano e internazionale.
Il titolo richiama il tempo dell’incontro, quell’istante capace di avvicinare persone, culture e visioni differenti. Da questa idea prende forma una stagione nella quale le distanze si accorciano, il dialogo diventa esperienza condivisa e le grandi questioni del presente arrivano sulla scena.
Tra i protagonisti figurano Ascanio Celestini, Alessandro Bergonzoni, Davide Enia, Antonio Rezza, Roberto Latini, Lisa Ferlazzo Natoli con lacasadargilla, Andrea Pennacchi e César Brie, insieme alla compagnia internazionale di teatro di maschera Familie Flöz.
Ampio spazio sarà dedicato anche alla danza, alla musica e alla contaminazione tra linguaggi performativi. La rassegna Calendario Popolare, curata da Francesco Salvadore, ospiterà, tra gli altri, Ginevra Di Marco, Daniele Sepe e Pamela Villoresi. Per la danza arriveranno l’International Ballet Company Messapica, con la coreografia di Valentin Bartes per Lo Schiaccianoci, e il viaggio nel cuore pop del Giappone di Kenji Shinohe con Action Briquette Z.
La programmazione comprenderà inoltre progetti speciali e nuove produzioni, tra cui l’anteprima nazionale di Questi Pagliacci, realizzata con Sartoria Caronte, e La fine del mondo può aspettare, nuova produzione di Binario Vivo che concluderà la stagione.
Particolare attenzione sarà riservata alla drammaturgia internazionale, con L’imperativo categorico della catalana Victoria Szpunberg e Il corpo consapevole dell’autrice statunitense Annie Baker, diretto da Silvio Peroni.
«La programmazione dell’Associazione Binario Vivo si ritaglia un ruolo originale nel panorama culturale del nostro territorio – dichiara Stefano Del Corso, presidente di Fondazione Pisa –. La stagione del Teatro Nuovo, dalla drammaturgia alla danza e alla musica, fino al teatro per ragazzi, contribuisce alla vitalità del contesto generale».
Anche Coop.fi sostiene la stagione, prevedendo agevolazioni sui biglietti per i propri soci. «Crediamo che l’accesso alla cultura e gli spettacoli teatrali rappresentino un patrimonio da sostenere e valorizzare – afferma Isolina Ravenda, presidente della sezione Soci Coop di Pisa – per il loro valore artistico e per la capacità di creare occasioni di incontro, partecipazione e crescita».
Una parte significativa del cartellone sarà dedicata a scuole, bambini e famiglie, con matinée riservate agli istituti scolastici e spettacoli pomeridiani domenicali.
«Il Teatro Nuovo propone una stagione ricca, che offre a tutti l’opportunità di accedere alla cultura attraverso il teatro – commenta l’assessore comunale alla cultura Filippo Bedini –. Particolare rilievo assume l’attenzione rivolta ai più giovani, ai quali viene offerto un primo incontro con il teatro attraverso le fiabe e i classici della letteratura, con un’esperienza culturale diversa dalla quotidiana fruizione degli schermi».
«“Nel Tempo di un Bacio” racconta una cultura che crea relazioni, genera partecipazione e costruisce comunità – conclude il direttore del Teatro Nuovo, Carlo Scorrano –. Sostenere questa stagione significa investire in un progetto capace di produrre valore per il territorio, formare nuovi pubblici e rafforzare il ruolo di Pisa come città della cultura, della creatività e dell’innovazione».
Teatro contemporaneo
- 18 ottobre: Poveri Cristi, Ascanio Celestini
- 30 ottobre: Autoritratto, Davide Enia
- 8 novembre: Vorrei una voce, Tindaro Granata
- 14 novembre: Postremos, Teatro del Loto
- 20 novembre: Action Briquette Z, Kenji Shinohe
- 28 novembre: Pitecus, Antonio Rezza
- 8 dicembre: Lo Schiaccianoci, International Ballet Company Messapica
- 18 e 19 dicembre: Questi Pagliacci, Sartoria Caronte
- 29 dicembre: 120 chili di jazz, César Brie
- 15 gennaio: Kaleidoscope, Calendario Popolare
- 24 gennaio: L’imperativo categorico, Compagnia Gogmagog
- 29 gennaio: Memorie di una schiava, Calendario Popolare
- 5 febbraio: La locandiera, lo chef e gli altri, Seven Cults
- 12 e 13 febbraio: L’ostaggio, Fort Apache Cinema Teatro e Teatro Vascello
- 21 febbraio: Teatro Delusio, Familie Flöz
- 26 e 27 febbraio: Antigone, Roberto Latini
- 6 marzo: Spiritus Mundi, Calendario Popolare
- 13 marzo: Ricordatemi come vi pare, Marta Dalla Via e Valentina Melis
- 19 e 20 marzo: Il corpo consapevole, regia di Silvio Peroni
- 2 e 3 aprile: Se ne cadette ’o teatro, Bruno Colella
- 10 aprile: Shakespeare and me, Andrea Pennacchi
- 23 e 24 aprile: Uccellini, lacasadargilla
- 7 e 8 maggio: Arrivano i dunque, Alessandro Bergonzoni
- 21 maggio: La fine del mondo può aspettare, Annick Emdin/Binario Vivo
Teatro ragazzi
18 aprile: Alice nel Paese delle Meraviglie
25 ottobre: Alice Cascherina
1° novembre: Un gioco da ragazzi
15 novembre: Cene-rap-pola
29 novembre: Una volta c’era una musica
13 dicembre: Il giratempo di Babbo Natale
6 gennaio: Zac colpito al cuore
17 gennaio: I musicanti di Brema – Swing Band
31 gennaio: Il nano Tremotino
28 febbraio: Rap-peronzolo
7 marzo: Il giro del mondo in 80 giorni
21 marzo: La bella addormentata
11 aprile: Il giovane principe e la veritàLast modified: Settembre 8, 2026