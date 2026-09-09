Quiz e giochi in spiaggia: sabato 12 settembre la finalissima del “1° Torneo a squadre del Litorale pisano”

Written by Redazione• 12:52 pm• Pisa, Sport

TIRRENIA – L’estate si avvia alle battute finali e con lei il “1° Torneo a squadre del Litorale pisano” che per l’intero mese di agosto ha animato gli stabilimenti di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone con giochi, quiz e tante attività all’insegna del divertimento e della voglia di stare insieme. È tutto pronto per la finalissima del torneo che si disputerà sabato 12 settembre alle ore 17 al Bagno Roma di Tirrenia, dove a contendersi il titolo saranno le cinque squadre vincitrici negli appuntamenti disputati al Bagno Rosa, Bagno Nirvana, Bagno Laura, Bagno Maddalena e Bagno Marco Polo.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione I Cavalieri con la collaborazione del Sib Confcommercio Pisa e dei partner L’Isola del Possibile e Associazione Lorenzo Ravagni, con il patrocinio del Comune di Pisa e il contributo dei sostenitori Aurora Catering, Acquario di Livorno, Buon Gusto, Complesso Monumentale della Certosa di Calci, Country Club Boccadarno, Gelateria Manzi, Il Birillo, Nicola Ciardelli Odv, Museo di Storia Naturale di Calci, Musei di Pisa, Pharmanutra, Pro Loco Litorale Pisano, Solidago Fitness e Tirrenia Doc Caffè.

“Le sfide si sono tenute in cinque stabilimenti rappresentativi dell’intero Litorale, dove in ogni appuntamento le squadre composte sia da adulti che da bambini e bambine a partire dai 5 anni di età, si sono cimentate in una serie di quiz di cultura generale e in una serie di giochi da spiaggia: il gioco delle spugne, il tiro al bersaglio, la costruzione di un puzzle e un ballo di gruppo. Ad ogni squadra è stato assegnato un punteggio per abilità e performance” – spiega il presidente dell’Associazione I Cavalieri Daniele Conti.

“Una iniziativa che mette al primo posto la socializzazione e l’intrattenimento e che fa parte del progetto Bimbi al Centro ideato ed organizzato da Associazione I Cavalieri inaugurato il 18 aprile scorso in occasione dell’evento La Mia Tirrenia con l’associazione “L’Isola del Possibile” e la Scuola di formazione e riflessione politica “Lorenzo Ravagni” in collaborazione con Confcommercio Pisa, il patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale della Toscana e il patrocinio di Comune di Pisa e Pro Loco Litorale Pisano e che ha visto la partecipazione di Croce Azzurra Litorale Pisano, Associazione Cuochi Pisani, Polisportiva Tirrenia, Pisa Beach Soccer, Centro Culturale Ausonia, Beach Space, Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Habanera Teatro, Scuderia Kinzica, Motoclub Pisa, Radio Il Falco Cb, Magistratura dei Delfini e Salty Soul – scuola di windsurf e wingfoil. Vi aspettiamo sabato 12 settembre alle ore 17. per assegnare la targa al miglior bagno ed al team vincitore, mentre alle ore 18 ci sarà la premiazione e una merenda per tutti gli iscritti. Che vinca il migliore!”

A contendersi il titolo del 1° Toreno a squadre del Litorale pisano saranno il Bagno Rosa con “I Raccattati” capitanati da Rossella Fabbroni, il Bagno Nirvana con “Le Tottere” guidate da Vanessa Ghirardi, il Bagno Laura rappresentato dalla squadra “Soffro Zero” capitanata da Matteo Balleri che si era piazzata al secondo posto dietro a “I Bischeri” di Omar Benatti. Per il Bagno Maddalena scendono in spiaggia “I sandali della Geox” guidati da Alessio Zernich e per il Bagno Marco Polo “Le Guardie del Campo” capitanate da Emiliano Antonelli.

“Una bellissima iniziativa che ha rappresentato soprattutto un’occasione per vivere le nostre spiagge come luoghi di incontro, socialità e divertimento creando momenti di condivisione” – afferma il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani – “Gli stabilimenti balneari del nostro litorale non sono solo luoghi di vacanza, ma punti di riferimento per la comunità e per chi sceglie ogni anno il nostro mare. Eventi come questo offrono esperienze capaci di lasciare un ricordo speciale”.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Associazione I Cavalieri: 3355863364 – 3381755360, mail assoicavalieri@gmail.com

Last modified: Settembre 9, 2026