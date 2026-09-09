A Pisa la quarta riunione dell’Officina di Galeno dedicata al farmacista clinico

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L’11 e 12 settembre due giornate di confronto sul futuro della farmacia e dell’assistenza territoriale

PISA- Pisa ospiterà venerdì 11 e sabato 12 settembre la quarta riunione dell’Officina di Galeno, appuntamento nazionale dedicato al mondo della farmacia, promosso da Farmacie Comunali Pisa Spa in collaborazione con A.S.So.Farm.

L’iniziativa è patrocinata da Comune di Pisa, Anci, Regione Toscana, Università di Pisa, Unione Industriale Pisana, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa e Azienda Usl Toscana nord ovest.

Al centro della due giorni sarà il tema “Il farmacista clinico. Dalla revisione dei canali distributivi al task shifting e al testo unico della farmacia: aspetti sanitari, professionali, normativi e sociali”.

Già presente in diversi Paesi europei, il farmacista clinico collabora con il medico e partecipa alla gestione dei percorsi terapeutici, contribuendo alla continuità delle cure. Un modello che può ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari, alleggerire il carico della medicina generale e garantire risposte più rapide, soprattutto nelle aree periferiche e nei territori con carenza di personale.

La prima giornata

I lavori inizieranno venerdì 11 settembre al Museo Nazionale di Palazzo Reale, con le riunioni interne della Presidenza e della Giunta di Assofarm. Nel pomeriggio si svolgerà il seminario pubblico “Il farmacista clinico. Dall’evoluzione normativa alla pratica professionale: competenze, responsabilità e integrazione nei percorsi di cura”, moderato da Domenico Della Gatta.

Interverranno rappresentanti delle istituzioni, del Ministero della Salute, di Aifa, Assofarm, enti locali, professioni sanitarie e aziende del settore farmaceutico. Tra gli ospiti il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il sindaco di Pisa Michele Conti e il presidente nazionale di Assofarm Luca Pieri.

La giornata si concluderà con la consegna dei Bunsen d’Oro 2025, assegnati nelle categorie Farmacista comunale ad honorem, Eccellenza farmaceutica pisana in Italia e nel mondo e Riconoscimento speciale alla carriera.

La seconda giornata

Sabato 12 settembre i lavori proseguiranno nell’Auditorium Toniolo, in piazza dei Miracoli, con la tavola rotonda “Il farmacista clinico. Dalla revisione dei canali distributivi al task shifting: scenari, modelli organizzativi e sostenibilità del sistema”.

Dopo i saluti istituzionali, la prolusione sarà affidata al professor Vincenzo Santagada dell’Università Federico II di Napoli, mentre il sottosegretario Marcello Gemmato terrà la lectio magistralis. Il confronto, moderato dal segretario generale di Assofarm Francesco Schito, riunirà esponenti delle federazioni professionali, delle farmacie pubbliche e private, dell’Università, della sanità e delle associazioni dei cittadini.

Le conclusioni saranno affidate al presidente nazionale di Assofarm Luca Pieri, mentre la chiusura dei lavori spetterà a Raffaele Magaldi, amministratore unico di Farmacie Comunali Pisa.

«Pisa è orgogliosa di ospitare un appuntamento cresciuto fino a diventare una consuetudine importante per la città – dichiara il sindaco Michele Conti –. Grazie all’Università, ai centri di ricerca e a un distretto industriale di eccellenza, Pisa rappresenta un vero ecosistema per il settore farmaceutico».

«Il farmacista si configura sempre più come una figura clinica integrata nel gruppo multidisciplinare dell’assistenza di prossimità – sottolinea Gemmato – con un ruolo crescente nella sicurezza e nell’appropriatezza terapeutica».

Per il vicepresidente nazionale di Assofarm Andrea Porcaro D’Ambrosio, l’obiettivo dell’incontro sarà coinvolgere i diversi soggetti nella stesura di «un progetto sperimentale da sottoporre al decisore politico».

«Le farmacie comunali sono interlocutori privilegiati di Università, Servizio sanitario ed enti locali – aggiunge Luca Pieri –. La collaborazione avviata a Pisa indica una direzione strategica: costruire una farmacia integrata nell’assistenza territoriale, capace di offrire servizi qualificati, accessibili e vicini ai cittadini».

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei posti, previa iscrizione attraverso il modulo online. I lavori saranno trasmessi anche in diretta sui canali social istituzionali.

Il programma completo è disponibile sul sito www.lofficinadigaleno.it. Per informazioni è possibile scrivere a riunioni@lofficinadigaleno.it.

Last modified: Settembre 9, 2026