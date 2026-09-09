Premio Puddu-Tuveri, alla Domus Mazziniana la cerimonia dedicata alle migliori tesi

Written by Redazione• 12:49 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si svolgerà giovedì 10 settembre alle 18.30, alla Domus Mazziniana di Pisa, la cerimonia di premiazione del Premio “Puddu-Tuveri”, dedicato alle migliori tesi di laurea sul tema “Mazziniani, Repubblicani, Azionisti e Democratici nella storia dell’Italia contemporanea”.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Mazziniana Italiana, in collaborazione con la Domus Mazziniana e l’Associazione “Cesare Pintus” di Cagliari.

Il premio ricorda Lello Puddu, figura storica del mazzinianesimo sardo e già presidente dell’Associazione “Cesare Pintus”, e Marcello Tuveri, giornalista, dirigente pubblico ed esponente del repubblicanesimo e dell’autonomismo sardo del secondo Novecento. Nel 1988 i due fondarono l’associazione intitolata a Cesare Pintus, primo sindaco di Cagliari nominato dopo la Liberazione.

La cerimonia sarà aperta dai saluti di Michele Finelli, presidente nazionale dell’Associazione Mazziniana Italiana e storico del Risorgimento. Seguirà l’intervento di Giovanni Liguori, dell’Associazione “Cesare Pintus”, dal titolo Cesare Pintus, Marcello Tuveri, Lello Puddu e la tradizione mazziniana in Sardegna.

Nel corso della serata saranno presentati i lavori vincitori. Il primo premio è stato assegnato ad Alice De Matteo per la tesi Giuseppe Elia Benza e la Giovine Italia, dedicata al giurista e carbonaro ligure tra i primi aderenti al movimento fondato da Giuseppe Mazzini.

Al secondo posto, a pari merito, si sono classificati Paola Menotto, con il lavoro Rifarei tutto da capo. Vita, pensiero e pedagogia di Ada Prospero Marchesini Gobetti, e Giulio Della Grana, con una ricerca su Andrzej Towiański e l’Italia, dedicata all’influenza del filosofo e messianista polacco sul panorama patriottico ottocentesco.

L’appuntamento si terrà nella sede della Domus Mazziniana, in via Massimo d’Azeglio 14. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti, gli spazi sono accessibili e la cerimonia sarà trasmessa in diretta sui canali social della Domus.

Last modified: Settembre 9, 2026