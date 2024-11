Tre fratelli fanno rinascere il Ristorante San Bernardo a Calci

Written by admin• 1:44 pm• Attualità, Calci

La nuova gestione del locale sul Monte Serra porta la firma di Eva, Nico e Juri Poli

CALCI – Tre fratelli uniti da un unico sogno: lavorare insieme nel loro luogo del cuore. Così inizia la storia dei giovani imprenditori Eva, Nico e Juri Poli, che scrivono a sei mani un nuovo capitolo della storia del Ristorante San Bernardo, suggestivo e caratteristico locale sul Monte Serra nel comune di Calci. Una nuova gestione salutata con un taglio del nastro alla presenza del referente territoriale e della responsabile Area Credito Confcommercio Pisa, Luca Pisani e Francesca Cagnoni, insieme al sindaco e all’assessore al Commercio del Comune di Calci, Massimiliano Ghimenti e Fabio Mencarelli.

“Siamo tre fratelli da sempre uniti e con il sogno di fare qualcosa insieme” racconta la giovane imprenditrice Eva Poli, – “Ma alla fine abbiamo tutti preso strade diverse. Juri ha seguito la sua passione in cucina, io mi sono specializzata nel marketing e nelle lingue e Nico nella vendita e gestione del team. Poi abbiamo avuto l’opportunità di gestire questo bellissimo posto insieme, e sviluppare finalmente il nostro progetto, nel nostro paese natale”.

L’obiettivo del progetto è “far rivivere un luogo di straordinaria bellezza e la tradizione culinaria che ci appartiene, valorizzando in cucina i sapori genuini del territorio e utilizzando gli ingredienti che ogni stagione e il monte ci offrono. Un’unione di tecniche e sapori che portano la mente altrove. Tutto prodotto e lavorato direttamente da noi. La qualità è la parola chiave che accompagnerà la nostra avventura, insieme al rispetto per la natura e all’organizzazione di esperienza da vivere nel nostro bellissimo paese portando allo stesso tempo portano le persone a riconnettersi con sè stesse. Inoltre per la prossima stagione sarà aperto anche il Bed&Breakfast”.

“È veramente emozionante salutare il nuovo corso di un’attività a conduzione familiare in cui si respirano tutta la passione e l’entusiasmo di tre giovani imprenditori, ma soprattutto fratelli, che si uniscono per un nuovo cammino da percorrere insieme” gli auguri del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “Realtà come San Bernardo sono fondamentali per il tessuto commerciale del territorio e per valorizzare ulteriormente la sua capacità di attrazione anche in chiave turistica, grazie all’offerta di un servizio genuino e di qualità”.

“L’apertura o riapertura di un’attività è sempre un momento di festa” – afferma il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti – “Quando, poi, a decidere di credere ed investire sul territorio sono tre giovani di paese, lo è ancora di più: un grande in bocca al lupo ai fratelli Poli. Come amministrazione comunale eravamo presenti, come sempre, per dire grazie a chi investe in Valgraziosa. Dove, ormai da qualche anno, stiamo assistendo ad un aumento delle attività. Visto il momento storico non semplice, crediamo sia un bel segnale”.

