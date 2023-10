Trasporto pubblico, il Sindaco Conti: “Chiederò all’Azienda se sono stati mantenuti gli impegni del Piano industriale”

Scritto da admin• 5:29 pm• Pisa, Politica, Tutti

Forte preoccupazione dei rappresentanti sindacali

PISA – Si è svolto lunedì 30 ottobre – in un momento d’interruzione del Consiglio Comunale chiesto dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) – un incontro tra i capigruppo consiliari, presente anche il Sindaco Michele Conti, e una rappresentanza sindacale di Autolinee Toscane dove è stata sottolineata la situazione di forte criticità del parco bus anche alla luce del grave incidente accaduto in Via Corridoni la scorsa settimana.



E’ necessario – hanno sottolinetao tutti gli intervenuti – un maggiore impegno dell’Azienda. Un impegno che non è più prorogabile.

“Scriverò immediatamente all’Azienda – ha poi annunciato il Sindaco Michele Conti –per chiederle se gli impegni previsti nel Piano Aziendale sono stati mantenuti e chiederò anche la relativa documentazione”.

Erano presenti, per quanto riguarda i rappresentanti sindacali, Lorenzo Bonanni (Faisa- Cisal), Massimo Barsacchi (CGIL), Mattia Agati (Uil RLS) e Rossano Coltelli (CGIL).

Nei prossimi giorni verrà convocata una Commissione Consiliare specifica sul trasporto pubblico alla quale saranno inviati i vertici di Autolinee Toscane.

