Prosegue l’allerta meteo per pioggia e temporali

PISA – La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo criticità codice Arancione per pioggia e temporali forti (in corso) fino alle ore 23:59 di lunedì 30 ottobre. A seguire codice giallo fino alle ore 08.00 di martedì 31 ottobre. Codice giallo per vento dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di martedì e per mareggiate dalle ore 07.00 alle ore 20.00 di martedì.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale fino alle 24 di martedì 31 ottobre:

Perturbazione in transito con precipitazioni diffuse, venti forti di Scirocco in rotazione a Libeccio. NOTA: permane incertezza relativamente alla previsione dell’intensità dei temporali e dei cumulati localmente associati ad essi.

PIOGGIA: Tra il pomeriggio di oggi, lunedì, e la prima parte della mattinata di domani, martedì, precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco inizialmente sulle province nord occidentali (in particolare settori appenninici) in estensione al resto della regione tra il tardo pomeriggio e la sera. Nel corso della mattinata di domani fenomeni in attenuazione. Cumulati medi intorno ai 40-50 mm sulle aree di nord ovest con massimi puntuali fino a 80-100 mm, localmente superiori a ridosso rilievi. Medi intorno ai 30-40 mm sulla Toscana centrale con massimi puntuali fino a 50-70 mm. Sul resto della regione medi sui 15-20 mm (aree I-F2-F1-C-T) con massimi fino a 40-50 mm.

TEMPORALI: fino alla prima parte della mattina di domani, martedì, temporali localmente forti possibili su tutta la regione. Nel pomeriggio di oggi, lunedì, temporali per lo più circoscritti alle zone di nord ovest, tra il tardo pomeriggio e la sera estensione progressiva al resto della regione.

VENTO: fino alla tardo pomeriggio di oggi, lunedì, venti di Scirocco/Ostro con raffiche fino a 70-90km/h sulla costa, in Arcipelago e aree sottovento all’Appennino, 80-100 km/h sui crinali appenninici. Nelle restanti aree possibili raffiche fino a circa 50-60 km/h. Rotazione dei venti a Libeccio in serata. Domani, martedì, venti di Libeccio/Ponente sulle zone centro-settentrionali della regione con raffiche fino a 80-100 km/h sulla costa centro-settentrionale, sulle aree sottovento ai rilievi appenninici (T e R2) e sui crinali. Fino a 50-60 km/h sul resto della regione.

MARE: fino alla prima parte della sera di oggi, lunedì, mare agitato a largo e a sud dell’Elba con moto ondoso in successiva, temporanea, attenuazione (molto mosso). Dal primo mattino di domani e fino al tardo pomeriggio mare agitato a nord di Capraia (temporaneamente molto agitato a largo), tendenza ad attenuazione del moto ondoso in serata.

