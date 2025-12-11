Trasferte sbloccate, finalmente! Giustizia è fatta, ed è il caso di dirlo a voce altissima

Written by admin• 5:13 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

Il tifo nerazzurro tornerà a cantare e incitare i propri beniamini anche lontano dall’Arena

PISA – Quando ormai sembrava che ogni speranza fosse sfumata e che il popolo nerazzurro dovesse rassegnarsi all’ennesima ingiustizia, ecco arrivare la notizia tanto attesa, quella che ha fatto esplodere di gioia tutta Pisa e tutti i tifosi nerazzurri.

di Maurizio Ficeli

A firma del Ministro Alberto Piantedosi, mercoledì 10 dicembre 2025 è stato ufficialmente annullato il decreto che per tre lunghi mesi aveva vietato le trasferte ai tifosi del Pisa e del Verona e bloccato la vendita dei biglietti ai residenti delle due province.

Un provvedimento durissimo, sproporzionato, che aveva di fatto chiuso ormai da qualche settimana i settori ospiti penalizzando soprattutto la tifoseria pisana, una tifoseria che, ricordiamolo, si era trovata a difendersi dagli attacchi della parte veronese in un contesto in cui il servizio d’ordine era stato semplicemente… inesistente.

Il divieto aveva già causato gravi danni economici: pullman pagati e mai partiti, voli, hotel, trasferte programmate con sacrificio e passione, andate completamente in fumo. Ma il popolo nerazzurro non ha chinato la testa: ha combattuto, ha protestato, ha tenuto duro. E questa battaglia, oggi, ha dato i suoi frutti.

Ora la squadra di mister Alberto Gilardino potrà finalmente contare di nuovo sul suo dodicesimo uomo, anche lontano dall’Arena Garibaldi: i tifosi nerazzurri, pronti a farsi sentire in ogni stadio, in ogni gara, soprattutto in quelle più difficili che attendono il Pisa da qui alla fine della stagione.

Una vittoria di tutti. Una vittoria della passione. Una vittoria del tifo nerazzurro. E che soddisfazione!

Last modified: Dicembre 11, 2025