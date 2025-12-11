Passaggio della fiamma olimpica da Pisa: tutto il percorso cittadino e le strade interessate alle modifiche al traffico di venerdì 12 dicembre

Written by admin• 5:19 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – In occasione del passaggio da Pisa della fiamma olimpica per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, e relativo convoglio di assistenza, sponsor e media; sono state definiti i provvedimenti temporanei di viabilità e sosta su alcune strade del centro cittadino per venerdì 12 dicembre.

Il percorso cittadino comprende la partenza da centro espositivo SMS alle Piagge, intorno alle 15.30, per poi proseguire sul ponte della Vittoria, piazza Guerrazzi, via Benedetto Croce e quindi piazza Vittorio Emanuele II. In seguito, tedofori proseguiranno in Corso Italia, via di Banchi, Lungarno Gambacorti e Ponte Solferino Sud. Quindi, Lungarno Pacinotti, piazza Garibaldi, Borgo Stretto, via Dini e piazza dei Cavalieri, via Consoli del Mare, via Canto del Nicchio, via Carducci, via Fedeli, Largo del Parlascio. L’ultimo tratto attraverserà via Cardinale Maffi, via Camozzo, piazza Arcivescovado fino a entrare in piazza del Duomo dove, intorno alle 16.30 è prevista l’accensione del braciere olimpico sotto la Torre.

Le modifiche alla viabilità. A partire dalle ore 13.30 e fino alle ore 17.00, nelle sotto indicate vie, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di sosta:

Via Bargagna, tratto dal civico 102 all’intersezione con via di Padule: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati;

Viale delle Piagge, tratto da via Viviani a Salita Sant’Ubaldo: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati;

Via San Francesco, tratto da via Sighieri a via Buonarroti: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati;

Via Santa Caterina, ultimo stallo di sosta a sinistra: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta;

Piazza Manin, vialetto lato sud da via Bonanno al cancello ingresso piazza del Duomo: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati per consentire il transito ai tedofori.

Sempre venerdì 12 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e comunque sino al termine della manifestazione, è prevista la chiusura al transito veicolare limitatamente al passaggio dei partecipanti alla manifestazione, delle seguenti vie e piazze facenti parte del suddetto percorso:

Arrivo dalle ore 14.30 dalla SP 2 -Vicarese – Rotatoria Lepri – via Moruzzi – via Giovannini (competenza Comune di San Giuliano Terme) – via Mons. Manghi – via Bargagna altezza “Pasticceria Lilli” – via di Padule – rotatoria Ordine Santo Sepolcro – via Maccatella – viale delle Piagge altezza Piazzetta Luziani – luogo inizio staffetta con partenza 15.55 – viale delle Piagge in contro-senso fino alla piazza Caduti di Cefalonia – piazza Caduti di Cefalonia – rotatoria Caduti Vigili del Fuoco in servizio – ponte della Vittoria – rotatoria Fallaci – via Da Sangallo – piazza Guerrazzi – via Benedetto Croce.

TEDOFORI: piazza Vittorio Emanuele – Corso Italia – via di Banchi – Lungarno Gambacorti – Ponte Solferino Sud/piazza Saffi. CONVOGLIO: piazza Vittorio Emanuele – Largo Padri Costituzione – piazza Sant’Antonio – via Crispi – Ponte Solferino sud/piazza Saffi.

RICONGIUNGIMENTO – Ponte Solferino – Lungarno Pacinotti – piazza Garibaldi.

TEDOFORI Borgo Stretto – Via Dini – piazza dei Cavalieri – via Consoli del Mare – via Canto del Nicchio – via Carducci – via Fedeli – Largo del Parlascio. CONVOGLIO piazza Garibaldi – Lungarno Mediceo – piazza Mazzini in contro senso sul braccetto in uscita – via Santa Bibbiana – via Sighieri- via San Francesco – via Buonarroti – via San Zeno – piazza Santa Caterina – via Santa Caterina – via Fedeli – Largo del Parlascio.

RICONGIUNGIMENTO – Largo del Parlascio.

TEDOFORI via Cardinale Maffi – via Camozzo – piazza Arcivescovado – piazza del Duomo sosta all’altezza di via Roma per accensione braciere – piazza Manin/via Bonanno CONVOGLIO Largo del Parlascio – via Contessa Matilde – via Cammeo – via Niccolini – via Bonanno/piazza Manin.

RICONGIUNGIMENTO – via Bonanno Pisano – via Rustichello da Pisa.

TERMINE MANIFESTAZIONE (ore 17.20) – Largo Spadoni – via Nicola Pisano – piazza Terzanaia – Ponte della Cittadella – via di Porta a Mare – via Conte Fazio – via Due Settembre via Nino Pisano (Via Aurelia sud) via Ponte a Piglieri (Via Aurelia Sud) – ingresso in S.G.C. FI.PI.LI. con direzione Autostrada A12.

