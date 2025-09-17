“Trame di Memoria”: convegno su patrimoni culturali e appartenenza comunitaria a Pisa

Written by admin• 2:39 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Comune di Pisa presenta il convegno “Trame di Memoria. Connettere patrimoni, costruire appartenenza”, in programma venerdì 19 settembre alle ore 15 nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti. L’iniziativa, aperta al pubblico, è realizzata in collaborazione con l’Opera della Primaziale Pisana e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa; ai partecipanti iscritti saranno riconosciuti crediti formativi professionali (CFP).

L’evento rientra nel progetto “Supporto all’engagement della comunità e degli operatori: la formazione al Patrimonio Mondiale”, finanziato dalla legge per la tutela dei siti italiani iscritti nella lista UNESCO, e propone percorsi formativi dedicati a cittadini e professionisti impegnati nella protezione e valorizzazione del sito di Piazza del Duomo. Il convegno sarà occasione di confronto tra esperti sulla salvaguardia integrata dei patrimoni materiali e immateriali, con particolare attenzione al ruolo del senso di appartenenza della comunità nella loro tutela.

Tra gli interventi previsti: Adele Cesi e Monica Fagioli del Ministero della Cultura approfondiranno la Convenzione UNESCO; Gianluca De Felice, segretario dell’Opera della Primaziale Pisana, parlerà del sito di Piazza del Duomo; Fabio Dei e Caterina Di Pasquale dell’Università di Pisa affronteranno temi di salvaguardia integrata e documentazione antropologica di feste tradizionali; Andrea Iacomoni della Sapienza di Roma racconterà la Luminara di Pisa come esempio di patrimonio condiviso. Interverranno inoltre Federico D. E. Sacchi, presidente del Comitato per la salvaguardia del canto lirico italiano, e il Sindaco di Cremona, per testimoniare l’esperienza della liuteria cremonese riconosciuta patrimonio immateriale UNESCO.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione consigliata al link: https://lc.cx/KyYhTT.

Programma della giornata

Ore 18.00 – Conclusioni

Ore 15.00 – Saluti istituzionali: Sindaco del Comune di Pisa e Presidente Opera della Primaziale Pisana

Ore 15.20 – Il Piano di gestione dei siti del Patrimonio Mondiale e la salvaguardia integrata: Adele Cesi, Ministero della Cultura – Ufficio UNESCO

Ore 15.40 – La Convenzione UNESCO e la salvaguardia del Patrimonio Immateriale: politiche e misure di attuazione: Monica Fagioli, Ministero della Cultura – Ufficio UNESCO

Ore 16.00 – Il sito Patrimonio Mondiale di Piazza del Duomo: Gianluca De Felice, Opera della Primaziale Pisana

Ore 16.20 – Espressioni culturali e identità territoriali: la salvaguardia integrata: Fabio Dei, Università di Pisa

Ore 16.40 – Pratica del canto lirico in Italia ed identità collettiva: il successo di una candidatura partecipata: Federico D. E. Sacchi

Ore 17.00 – La materia e il suono: il saper fare liutario tradizionale cremonese tra sviluppo, formazione e patrimonio comunitario: Sindaco del Comune di Cremona

Ore 17.20 – La Luminara, patrimonio pisano condiviso: Andrea Iacomoni, Sapienza Università di Roma

Ore 17.40 – Documentare antropologicamente una festa: Caterina Di Pasquale, Università di Pisa

