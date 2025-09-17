Raul Albiol: “Tornare a Napoli sarà un’emozione. Sono a Pisa per chiudere bene la carriera e conquistare la salvezza”

Written by admin• 2:34 pm• Pisa SC

PISA – Dal suo arrivo a Pisa parla per la prima volta davanti a microfoni e taccuini il difensore spagnolo Raul Albiol, ex Real Madrid che all’età di 40 anni ha accettato le lusinghe della formazione nerazzurra.

di Giovanni Manenti

“Il Pisa mi ha cercato con insistenza ed io devo dimostrare di contribuire all’obiettivo della salvezza, anche se è diverso da quello che ho affrontato in precedenza nella mia carriera“.

“Per me tornare a Napoli è una grande emozione in quanto a Napoli mi sono trovato a casa, mentre per quanto riguarda la mia condizione fisica sto lavorando sodo e per me non è un problema perché so come poter recuperare la migliore condizione, che per me è anche una sfida ed uno stimolo dimostrare che a 40 anni posso ancora dire la mia“.

“Per me non conta in quale club gioco, io sono un appassionato del calcio e sono venuto a Pisa per concludere la carriera in Italia, avendo anche già avuto modo di apprezzare la città dove voglio lasciare un buon ricordo nei tifosi“.

“In Italia la Serie A è sempre uno stimolo per i giocatori indipendentemente dall’età ed uno degli obiettivi è anche quello di poter aiutare i compagni più giovani nel crescere“.

“Capitan Caracciolo è un leader della squadra ed avere uno come lui è fondamentale per cercare di raggiungere l’obiettivo della nostra stagione, fermo restando che la qualità della nostra difesa ritengo che sia all’altezza della Massima Divisione“.

“Per quanto concerne il Napoli in Champions League ritengo che abbia tutte le qualità per fare bene“.

