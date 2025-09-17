Sancita la partnership con lo style sponsor Sc Boglioli. Giovanni Corrado: “Le prestazioni di inizio stagione inducono ottimismo, dovremo lottare fino all’ultima giornata per salvarci”

Written by admin• 2:54 pm• Pisa SC

PISA – A margine della presentazione dello style sponsor Sc Boglioli, l’amministratore delegato Giovanni Corrado, ha parlato di questo avvio di stagione della formazione nerazzurra, ma non solo: centro sportivo e soprattutto mini abbonamenti.

di Giovanni Manenti

“E’ il primo anno che ci affianca un brand così importante come SC Boglioli che così conferma la crescita della nostra società nel percorso intrapreso che coniuga l’aspetto sportivo e quello estetico”.



“Siamo molto contenti di affiancare il Pisa – afferma Francesco Russo di Sc Boglioli – in questa iniziativa in quanto il nostro marchio si abbina molto con lo sport in generale ed il calcio in particolare consentendo ai giocatori di indossare capi eleganti, così come siamo orgogliosi di essere associati ad una società che ha compiuto un’impresa sportiva come quella dello scorso anno, nonché di poter fornire il nostro contributo alle fortune societarie. Quando abbiamo scelto il look per i giocatori abbiamo pensato ad una specie di linea personalizzato per soddisfare le loro esigenze, ovvero abbinare il lusso alla comodità con la speranza che questo possa favorire il lancio per il mercato invernale”, conclude Russo.



“Ribadisco che oggi il calcio è un mezzo di comunicazione da gestire a 360 gradi e non legato esclusivamente al risultato sportivo, riprende Giovanni Corrado – ma anche alla crescita globale del brand alla quale contribuisce, anche la scelta di puntare su giocatori come Albiol che possono rappresentare dei testimonial importanti, sia dal punto di vista tecnico che sotto l’aspetto comportamentale“.

“Per quanto concerne il mercato siamo contenti per aver centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissati di rinforzare ogni reparto con giocatori di esperienza non solo come età, ma anche per numero di presenze nella Massima Divisione ed in questa ottica vanno inquadrati gli acquisti di Scuffet, Albiol, Aebischer, Cuadrado e Nzola“.

“Assieme a questi, abbiamo proseguito con il nostro percorso di cercare di valorizzare giocatori giovani, non essendo nostra intenzione puntare su 12/13 giocatori esperti e poi vedere come va a finire“.

“Dal punto di vista dei risultati di questo inizio di campionato devo riconoscere che, dal punto di vista delle prestazioni, siamo andati anche oltre le aspettative, in quanto a Bergamo abbiamo disputato un ottimo primo tempo per poi calare nella ripresa, con la Roma siamo stati superiori ai giallorossi nella prima frazione e contro l’Udinese abbiamo giocato a mio avviso nel secondo tempo la migliore frazione delle sei sinora disputate“.

“Il fatto però di avere conquistato un solo punto dimostra chiaramente che dobbiamo migliorare nella gestione della partita ed essere più pronti in alcune circostanze, ma ciò in parte dipende anche dal fatto di essere tornati in Serie A a distanza di 34 anni, un dato importante perché la permanenza costante nella categoria consente di assimilare anche un certo tipo di mentalità necessaria per superare le difficoltà“.

“Le prestazioni fornite mi inducono però all’ottimismo, ricordando a tutti che non possiamo certo pensare di salvarci a febbraio/marzo, ben consapevoli che tale traguardo potrà essere raggiunto anche solo all’ultimo minuto dell’ultima giornata, come ci ha del resto insegnato la scorsa stagione per quanto riguarda Verona, Parma e Lecce”

“Per quanto viceversa riguarda il Centro Sportivo, la prima fase di preparazione è ultimata, abbiamo dovuto valutare le offerte presentateci per l’assegnazione dei lavori e la comunicazione dell’impresa aggiudicataria avverrà nei prossimi giorni, con successiva previsione di completare dei campi da gioco entro la prossima Primavera e definitiva della struttura per gennaio/febbraio 2027“.

“Infine, per ciò che concerne il numero degli abbonamenti, la scelta di non comunicarlo è stata dettata dal non voler fare emergere un dato che poteva assumere un valore negativo, avendo dato priorità alla turnazione limitando il numero al 50% della residua capienza, per poi decidere di mettere in vendita i pacchetti di mini-abbonamenti – ancorché anch’essi non tutti sottoscritti – per un’esperienza che ripeteremo anche perché in questo caso i tifosi hanno la possibilità di conoscere in anticipo gli orari in cui si svolgeranno gli incontri“.

Last modified: Settembre 17, 2025