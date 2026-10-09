Tragico incidente a Pisa: scontro tra due auto e uno scooter, muore un motociclista

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PISA – Tragico incidente stradale nella serata di venerdì in via San Jacopo, nel comune di Pisa, dove due autovetture e un ciclomotore sono rimasti coinvolti in un violento scontro. Il bilancio è di una vittima: a perdere la vita è stato il conducente del mezzo a due ruote Gabriele Menci, 49 anni.

L’allarme è scattato intorno alle ore 19, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa è intervenuta sul luogo dell’incidente per prestare soccorso.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno operato in collaborazione con i Vigili del Fuoco. Purtroppo, nonostante l’intervento dei soccorritori, per il conducente del ciclomotore non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le cause dello scontro, ancora in corso di accertamento.

Menci, imprenditore di origine spezzine, lascia due figlie e la moglie Jaleh Bahrabadi, direttrice dell’Archivio di Stato di Pisa.

Last modified: Ottobre 9, 2026