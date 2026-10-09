Written by Ottobre 9, 2026 6:33 pm Peccioli, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa

Peccioli, autoarticolato carico di legname bloccato per lo scoppio di due pneumatici: strada chiusa in entrambe le direzioni

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PECCIOLI – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è impegnata dalle ore 16 sulla Strada Provinciale 64, nel territorio comunale di Peccioli, per prestare assistenza tecnica a un mezzo pesante.

Un autoarticolato carico di legname è rimasto bloccato sulla carreggiata a causa dello scoppio di due pneumatici.

Il personale dei Vigili del Fuoco è al lavoro per mettere in sicurezza il veicolo. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale di Peccioli.

Al momento, la strada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di intervento e garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Last modified: Ottobre 9, 2026
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